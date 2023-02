Organizaciones sociales protestaron en Paraná por bajas en el Potenciar Trabajo

Los movimientos sociales agrupados en el bloque Unidad Piquetera (UP) comenzaron con las protestas este martes a las 9, con cortes y marchas en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y puntos neurálgicos en distintas partes del país, en lo que han denominado el "Piquetazo nacional", en protesta por los planes "Potenciar Trabajo".La protesta nacional es en reclamo por las "casi 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo" y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios "se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad" a Internet.En Paraná, la movilización se concentró en la zona de Cinco Esquinas, donde los integrantes de organizaciones sociales y populares cortaron las calles y, al ritmo de bombos y con pancartas, exigieron una respuesta a sus reclamos.“De los 160 mil beneficios sociales que fueron dados de baja, entre el 10 y el 15% de las organizaciones fueron afectadas por la desvinculación del Potenciar Trabajo en Entre Ríos. Son entre 25 y 30 mil Potenciar Trabajo, incluyendo las unidades de gestión, las organizaciones sociales, los sindicatos y municipios que también cuentan con compañeros que están siendo afectados por las medidas que toma el gobierno, de la mano del FMI”, expuso ael coordinador provincial de Libres del Sur, Julián Jarupkin.Y agregó: “Mucha gente que, tras pasar un enero con una inflación enorme, de arriba del 6.5% en la canasta básica alimentaria, se quedará sin sus ingresos para febrero y se dice que en marzo se los cortarán”.Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron aque "todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación. No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas; sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa"."Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos. A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia 'validación fuera de plazo' que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo", añadieron.Al respecto, Jarupkin cuestionó que desde Nación no cambiaron los mecanismos de validación de datos para los beneficiarios del Potenciar Trabajo: “Hay compañeros a los que no les llega la información, que no saben leer ni escribir o no tienen acceso a internet o un teléfono con cámara frontal”, explicó y apuntó: “Dejan afuera a muchísima gente que realmente necesita esos ingresos para vivir el día a día, tener un plato de comida en la mesa e incluso sostener merenderos comunitarios”.Finalmente, anticipó que, de no tener una respuesta acorde a las necesidades de los que menos tienen, endurecerán las medidas de fuerza con “cortes de ruta, como ocurre en Buenos Aires y las provincias del norte del país”. (Elonce)