El intendente Adán Bahl recorrió la obra de repavimentación y desagües en calle Espejo, de la ciudad de Paraná.En diálogo con, dijo que “estamos muy contentos por este avance, terminando la intersección de General Espejo y Báez. Esta obra fue un pedido de los vecinos hace dos años. Vine un día de lluvia, corría el agua, con el polvillo no se podía vivir, tenían problemas de salud. En ese momento les dije que no la podíamos hacer porque no teníamos dinero, pero me comprometí a gestionarla. Ordenamos las cuentas del municipio y ahora la financiamos con recursos municipales”.Asimismo, señaló que “se va a convertir en uno de los accesos importantes de la ciudad, sobre todo para la gente que viene de la parte sur y se dirige al centro. Se va a conjugar con Av. Ejército, que en 20 o 30 días la estaremos habilitando”.“Esta obra incluyó los desagües pluviales. En una parte importante donde nos daba la pendiente estamos haciendo una cloaca. Faltan las veredas y estimamos que este mes le daremos la carpeta para llegar a Crausaz. Es una obra que en abril va a quedar terminada”, aseguró.Y agregó: “agradecemos a la gente la confianza y que esté terminada en abril garantiza que se culmine en nuestra gestión. Están todos muy felices. Hay mucha gente de la zona de Diamante, Oro Verde, que van a tener otra opción para descomprimir Av. Ramírez y Av. De las Américas”.“Estamos dando más infraestructura a la zona. Hay viviendas Procrear, un nuevo campus de la universidad, un nuevo jardín de infantes, el centro distribuidor sur que le resolverá el problema de agua a la zona sur. Tenemos que adelantarnos con estas obras, que son demandadas”, dijo.