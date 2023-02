Gaillard aseguró que "hay motivos para iniciar el juicio político a la Corte"

La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, sostuvo hoy que "hay motivos para iniciar" el proceso a los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia y anticipó que el próximo jueves "se va a resolver si se avanza en la investigación"."Hay motivos para iniciar el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. El jueves 9 de febrero se va a resolver si la comisión avanza en la investigación o decide no hacerlo a través de una votación por mayoría simple", afirmó Gaillard en declaraciones a Radio 10.Tras esas exposiciones, la comisión dará otro paso sustancial el próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario, de 16 sobre 31 integrantes."Ayer se escuchó a los autores de los proyectos de pedido de juicio político que ratificaron sus denuncias. Hay 14 proyectos y 60 hechos que se le atribuye a los cuatro jueces", puntualizó Gaillard.La legisladora destacó la intervención que realizó la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, en la que "expresó y ratificó todos los términos de su denuncia contra el juez Lorenzetti" que en 2017 fue presentada por la dirigente Elisa Carrió.Y agregó: "(El diputado de la Coalición Cívica) Juan Manuel López también hizo lo suyo. Hubo organizaciones de juristas prestigiosos acompañados por organizaciones de derechos humanos y también muchos particulares que han expuesto distintas denuncias".En tanto, aseguró que "hay causales y hechos que se atribuye a uno o dos de los jueces y no a los cuatro" integrantes del máximo tribunal de justicia por lo que es necesario "discriminar en cada caso en la admisibilidad"."Rosenkrantz y Rosatti son acusados por el 2x1 y el resto no. Mientras que Lorenzetti no firmó el fallo sobre el Consejo de la Magistratura y el resto si", ejemplificó.Respecto al cronograma de trabajo, Gaillard anticipó que "una vez analizado el informe de admisibilidad" y si se "considera que hay sustento suficiente en las denuncias para investigar", se pasa a la etapa de prueba con el objetivo de "esclarecer los hechos"."Luego se cita a los jueces de la Corte y se expone toda la prueba que ha sido producida para que puedan hacer un descargo presencial o por escrito. Si ellos no vinieran y deciden no ejercer su derecho a la defensa, eso no impide continuar con el procedimiento y la comisión deberá proceder a dictaminar si acusa o no", detalló. Fuente: (Télam)