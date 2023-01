Galimberti: “El Congreso está empantanado porque no se construyen consensos”

Política Bordet suspendió el aumento a la tarifa de electricidad en Entre Ríos

El 23 de enero comenzó el período de sesiones extraordinarias con un temario que envió el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, pero que, en función de los tiempos, según estimó ael diputado nacional Pedro Galimberti (UCR) “se advierte que será imposible dar tratamiento a todos”.“Hubo alguna reunión vinculada a la comisión de Ambiente y otra relacionada al juicio político, que es la que tuvo trascendencia, y la comisión está comandada por la diputada Carolina Gaillard”, comentó el legislador nacional. Sin embargo, para Galimberti, “más allá del intento del oficialismo de ponerlo en agenda, no tendrá cabida en el Congreso de la Nación”.Y para este miércoles está prevista una reunión al interior de la comisión de Presupuesto, que él integra. “El encuentro estará vinculado al monotributo tecnológico, que es una herramienta para quienes desarrollan informática en pequeña escala, porque se habla de una facturación de hasta 30 mil dólares anuales y otras actividades del conocimiento que podrían tener un mercado y oportunidades en el exterior, haciendo trabajos desde Argentina, tratando de otorgarles un mecanismo que de posibilidades para que los dólares vengan a Argentina, y que no estén facturando desde otros lugares”, explicó el radical.En relación a la labor legislativa, Galimberti también dio cuenta del tratamiento de la conocida como “Ley Lucio que apunta a una tarea que el Estado debe desarrollar desde diferentes ámbitos para proteger a los menores en determinadas circunstancias y desde diferentes organismos estatales”.“El proyecto fue aprobado en Diputados y pasó a Senadores en virtud de que no lograron reunirse las mayorías necesarias para que las sesiones se lleven adelante”, comentó el legislador al analizar: “El Congreso está un poco trabado, pero seguramente y una vez que haya los acuerdos necesarios, se podrá avanzar en estas cuestiones”.“Otros pondrán el tema de la moratoria previsional, que es importante que se discuta; lo cierto es que cuando se forma el orden del día hay temas que son importantes, pero hay otros temas que a los únicos que les interesa tratarlos es al oficialismo o a algunos sectores del oficialismo”, cuestionó Galimberti. Fue en ese sentido que destacó: “El Frente de Todos debe trabajar para conseguir el quorum. En democracia, cuando no se tiene la mayoría, a los consensos hay que construirlos”.“El Congreso está empantanado producto de que no se pueden construir consensos”, analizó el legislador nacional.Consultado a Galimberti sobra la decisión tomada por el gobernador Gustavo Bordet para suspender el aumento a la tarifa de electricidad en Entre Ríos, éste opinó: “La medida es buena, pero es solo una dilación porque el aumento estará en Entre Ríos porque ya fue aprobado tras la audiencia pública respectiva”. “De todas maneras, el grueso del incremento en las facturas de los usuarios de los hogares entrerriana tiene que ver con la quita de subsidios, una medida que se venía posponiendo en la provincia y que ahora se hizo efectivo”, indicó el legislador nacional.Punto aparte, el radical mencionó que el jueves retomará su recorrida de campaña por Victoria, Nogoyá, Tala y el viernes en Concepción del Uruguay y Villaguay. “Campaña electoral no hay porque ni siquiera hay fecha establecida para las elecciones, pero hacemos el trabajo que corresponde en política y hablamos de cuestiones vinculadas al proceso electoral de este año y de mi función como legislador nacional”, acotó al respecto.