Con escuelas como eje, Bordet firmó licitaciones, convenios e inicio de obras

Apertura de sobres, convenios, aportes

El gobernador Gustavo Bordet presidió la apertura de ofertas para construir un nuevo edificio escolar en Tabossi y cinco playones deportivos en distintas ciudades por 1.000 millones de pesos. Además firmó convenios para ejecutar obras, reparaciones en otras escuelas y entregó aportes.Fue en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la participación de la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; y su par de Planeamiento, Marcelo Richard.Concretamente, este lunes se abrieron los sobres para la ejecución de playones deportivos y para la construcción de un nuevo edificio educativo que demandarán una inversión de 333.379.762 pesos, además se firmaron contratos para la ejecución de obras y se entregaron convenios para la ejecución de obras de pavimento en tres localidades por un monto de 133.576.992 pesos, y aportes a municipios por 12.971.000 pesos.Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet, precisó que "las obras insumen un total de más 1.000 millones de pesos que se licitan y que benefician a distintas localidades”. “En el caso de Tabossi, me había comprometido meses atrás durante una visita con la intendenta a realizar un nuevo establecimiento de la escuela secundaria porque no tenían edificio propio. Hoy estamos cumpliendo con este objetivo, al igual que en otras localidades", remarcó.Mencionó luego la firma de convenios con diversos municipios para hacer pavimento urbano. "Es un programa que dio mucho resultado y esto lo haremos en Villa del Rosario, Villa Elisa y Colón. Así se trabaja en conjunto para lograr obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos como es el caso del pavimento urbano”.En esa línea, Bordet resaltó las obras que consolidan la mejora de la calidad educativa en la provincia con nuevos edificios escolares. Esto se encadena con el esfuerzo que hicimos al cumplir la promesa hecha 2022 en torno a que los salarios le ganen a la inflación”, aseguró.Sobre esto último, explicó que “ni bien conocimos el último índice inflacionario de diciembre 2022 y la anualización de la inflación que fue del 95 por ciento, hemos dado 5 puntos más que se harán efectivo a partir de los haberes de enero, con lo cual se totaliza prácticamente el 100 por ciento de aumento para nuestros docentes y para el resto de la administración provincial".“Esto forma parte de una mirada y un abordaje integral de la problemática que es edilicia, pero que también contempla el talento humano que se desempeña en las tareas que insume la administración pública, que es: educación en las escuelas, salud en los hospitales y que es seguridad a través de la Policía de Entre Ríos”, sintetizó el mandatario y explicó: “esto es lo que nos permite tener una provincia con orden financiero y previsible, que nos permite cumplir con todos nuestros compromisos”, remarcó.En otro orden, Bordet dijo: “Sé y valoro el esfuerzo, sacrificio y lo que significa estar al frente de un municipio. Es algo que a uno lo marca definitivamente. La tarea de intendente se vive con mucha pasión y desgaste también".“Casi la totalidad de estas obras son fruto de haber estado en el terreno, conversado, escuchado y entendido cual es la importancia de una obra que, a veces, cuando te la cuentan en un despacho no tiene la misma dimensión que cuando vas al terreno y ves la necesidad", agregó."Me gusta mucho trabajar porque, en definitiva, lo que queda es la gratificación de terminar algo que se comenzó. Uno lo ve como intendente, como gobernador: la gratificación de ver terminada una obra que se proyectó y pensó para su comunidad y que los vecinos puedan disfrutarla", remarcó.Dicho esto, Bordet afirmó que "tenemos que seguir trabajando en este programa para generar obras con los municipios donde éstos también aportan parte importante de la obra. Esto habla a las claras de poder trabajar articuladamente y hacerlo desde el conjunto con todos los intendentes y en todo el territorio de la provincia”.Agregó que también se hace en las comunas. “Por eso hemos tomado la decisión de crear 30 nuevas comunas que es un esfuerzo presupuestario importante, pero también es una descentralización de los recursos para que las comunas puedan satisfacer las necesidades rápidamente de sus vecinos". Al respecto, mencionó el caso de Nueva Vizcaya y la visita que tiempo atrás se hizo a la escuela con vista a hacer el playón justamente.Destacó luego "el hecho de que estén representadas los municipios y comunas de todas las fuerzas políticas. Esto habla a las claras de que en tiempos donde se asiste cada vez más a profundizar las diferencias en vez de priorizar consensos, en nuestra provincia elegimos dejar de lado todo tipo de grietas, de divisiones estériles que no nos llevan a ninguna parte, y tener una provincia previsible. Y a esto lo digo tanto en el trabajo que hacemos con los intendentes, como también en la legislatura donde hemos aprobado leyes que han surgido fruto del consenso, por unanimidad, en casos por amplias mayorías, pero siempre buscando un punto de encuentro, de equilibrio".También sostuvo que "Entre Ríos es una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica, que está habitada por hombres y mujeres de trabajo, que todos los días lo que quieren es progresar con su familia y que muy poco les interesa las discusiones inútiles que nos llevan a posiciones políticas antagónicas. Que es importante discutirlas, por supuesto que lo es. Este es un año electoral y sin dudas competiremos y lo haremos con la pasión que cada uno le ponemos pero hay límites que hacen a la convivencia en armonía en la provincia porque después quienes resulten electos en los municipios, en la gobernación, en la legislatura, tienen que llevar a cabo una tarea que les de continuidad porque no se puede estar empezando y terminando ciclos, sino que tiene que haber una continuidad y esto se traduce en políticas públicas. Esto es lo que nos tiene que entusiasmar y convocar como entrerrianos y entrerrianas para poder pensar en una provincia en futuro, por ahí fuera de agenda de temas nacionales que nada tienen que ver con las preocupaciones que nos interesan a los entrerrianos"."Entre Ríos es para los entrerrianos y por eso es que tenemos que trabajar fuertemente nosotros para poder ir fijando nuestros objetivos y superarlos, y tener en todo el territorio de la provincia la posibilidad de ir construyendo todos los días un poco más y avanzar", sostuvo, al tiempo que agradeció la presencia que "valoro muchísimo porque sé que para ello tienen que dejar las actividades pero también es una buena oportunidad para gestionar". Tras ello agradeció a la vicegobernadora "que permanentemente me está acompañando en la gestión, colaborando, aportando y reemplazando cuando materialmente no puede llevar adelante muchas acciones" y a los ministros por la tarea llevada adelante."Este año será muy intenso, será un año electoral, pero no por eso vamos a dejar de hacer obras y de poder seguir desarrollando proyectos con todos porque nos convoca no un gobierno, sino la provincia de Entre Ríos", concluyó Bordet.También estuvieron presentes el intendente de Paraná, Adán Bahl; los legisladores Nancy Miranda, Juan Carlos Kloss, Jorge Maradey, Vanesa Castillo y Gustavo Zavallo y presidentes municipales de diversas localidades de la provincia, además del coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Alberto Quinodoz, y representantes de empresas.Este lunes se procedió a conocer las ofertas para la construcción del nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°8 “Enrique Tabossi”, en Tabossi, departamento Paraná, cuyo presupuesto oficial es de 229.247.661,86 pesos. El plazo de ejecución es de 12 meses y la superficie cubierta a construir es de 1279,50m2.Además se abrieron los sobres para la construcción de playones deportivos y equipamiento para los siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 8 "Dr. Luis C. Ingold", de Villa Elisa, ESJA N° 43 "José Hernández", de Colón, Escuela N° 5 "La Vizcaina", de Nueva Vizcaya, Escuela Secundaria N° 2 "Pablo P. Bardin", de Piedras Blancas, y Escuela Secundaria N° 2 "Sandalio Olivetti", de Villa del Rosario, cuyo presupuesto oficial es de 104.132.101 pesos.Se trata de los primeros cinco playones deportivos, sobre un total de 70, que se construirán en escuelas de diferentes departamentos. El presupuesto oficial es de 104.132.101 pesos y beneficiará en forma directa a más de 2.850 alumnos, entre todos los niveles educativos.Durante el acto se firmaron los convenios para la segunda etapa del Bulevar Ferrari en Colón y para la cual el monto total del presupuesto es de 70.231.745,76 pesos en un convenio 70/30 en el que la provincia aportará 49.162.222 pesos. En tanto, para la puesta en valor de la avenida 25 de Mayo de Villa Rosario, la provincia aportará el 100 por ciento del presupuesto de materiales por 27.440.364,80 pesos.Para la pavimentación de la Avenida Libertad de Villa Elisa, la provincia aportará el 100 por ciento del presupuesto de materiales por un monto de 56.974.406,20 pesos; y la construcción del Alojamiento Deportivo Campito Yapeyú, en Crespo, prevé un presupuesto total 43.828.500,47 pesos en un convenio 70/30 del cual la provincia aportará 30.679.950,32 pesos.Por otro lado, se entregó el decreto 4890 de llamado a licitación para obra en la Escuela Primaria Nº 1 “Dr. Perez Colman” del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, en Paraná, y cuyo presupuesto es de 59.098.307 pesos. La apertura de ofertas será el 22 de febrero.A través del decreto 4899, se adjudicó la obra reparaciones generales y salón actos del Complejo Escuela Hogar Eva Perón a la empresa adjudicada Del Litoral Obras y Servicios. El monto es de 113.213.313 pesos. Se hace lo propio, a través del decreto 4914/22, de la obra en Escuela Nº 161 “República de Entre Ríos” de Paraná a la firma Cemyc por un monto de 42.133.352 pesos.En el caso de Seguí, es por la Obra de Desagües Pluviales Cuenca Oeste. La empresa adjudicada es Del Litoral y el monto asciende a 228.328.326,58 pesos.Finalmente, se entregó un aporte de 10.080.008,38 pesos para la ampliación del CIC de Villa del Rosario, a Seguí para la compra de una motoniveladora y a Larroque para cubrir gastos del aniversario de esa localidad.