La ministra Olmos aseguró que "no hay" límite para las negociaciones paritarias

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, ratificó hoy el compromiso del Gobierno nacional de "trabajar en favor de una mayor redistribución del ingreso" para los trabajadores y consideró que esto se logra con "negociaciones paritarias libres"."El compromiso de nuestra gestión es trabajar siempre por una mayor redistribución del ingreso. Teníamos un compromiso de recuperar el ingreso de los argentinos, pero la pandemia y la guerra fueron dos dificultades enormes. Hay que sostener las negociaciones salariales en paritarias libres para poder quebrar así la alta inflación", afirmó la ministra en una entrevista a Télam.La funcionaria indicó que el incremento en el costo de la vida constituye siempre "un impedimento para la recuperación de los salarios" y aseguró que en esta línea están trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa.La titular de la cartera laboral afirmó que hubo "dificultades heredadas" del gobierno del expresidente Mauricio Macri que obstaculizaron llegar a las metas propuestas por el Ejecutivo de Alberto Fernández cuando asumió en diciembre de 2019."Hay un modelo que expresó el macrismo con el cual transfieren el capital de los argentinos hipotecando el futuro de varias generaciones. Expresan a un sector social que quiere ser parte de una elite mundial que actualmente es la que concentra la riqueza", sostuvo la funcionaria.Para Olmos, el modelo de endeudamiento macrista "transfirió el excedente de los argentinos y empobreció al conjunto de la población" y el saldo que dejó fue "una perdida de más del 20% de la capacidad adquisitiva" de los argentinos."En el marco de la pandemia y la guerra en Europa, cuando en el mundo hubo una pérdida muy alta de ingreso por parte de los trabajadores, desde el Gobierno nacional logramos que en Argentina esa tendencia no se acentuara. Queda pendiente recuperar lo perdido durante el macrismo", subrayó.El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, destacó la semana pasada los 19 meses consecutivos de crecimiento del empleo en el sector privado y aseguró que esa dinámica "tracciona" la generación de puestos laborales registrados en Argentina.Al respecto, Olmos expresó que "destruir es muy rápido y construir es una tarea lenta", pero indicó que efectivamente se verifica "un nivel de recuperación" del empleo en el país.En este sentido, consideró que es "el antecedente necesario" para "avanzar con la meta de recuperación de ingresos".La titular de Trabajo también negó que el Gobierno nacional vaya a poner un techo del 60% a las paritarias del 2023 y aseguró que "no hay" un límite establecido para las negociaciones entre las patronales y los representantes sindicales."Las paritarias surgen de la libre negociación entre el sector gremial y el patronal. Creemos en la necesidad de reducir la inflación y mejorar así la capacidad adquisitiva del salario", aseguró.Olmos también se refirió a los proyectos de reformas laborales que son impulsados por políticos de Juntos por el Cambio (JxC) y evaluó que son iniciativas que promueven "la eliminación de derechos para los trabajadores."Cuando se plantean estos temas, nos ponemos a la defensiva. Sabemos claramente lo que proponen. Reconocemos que hay una evolución tecnológica que impacta diferente en distintas actividades y por eso tenemos una actitud proactiva cuando esto se discute y se negocia en los convenios colectivos de trabajo", aseveró la ministra.En relación a este contexto, la funcionaria afirmó que los cambios en el sistema de relaciones de trabajo deben ocurrir cuando "hay un acuerdo entre los trabajadores organizados y las cámaras empresarias".La ministra recordó los cambios que se produjeron el año pasado en los convenios colectivos de sectores automotor y petrolero."En el caso de las automotrices, hubo cambios para reorientar la producción hacia la exportación. En el convenio de petroleros se buscó hacer un mejor aprovechamiento de los recursos que existen en el yacimiento de Vaca Muerta. Hay que entender que la evolución requiere un cambio, pero en nuestra concepción es algo que deben negociar los trabajadores organizados y las patronales. No puede ser algo que se imponga por un mecanismo legislativo", fundamentó.Para la ministra, también es clave darle importancia hoy en día al empleo en plataformas y aplicaciones."La cuestión del trabajo en plataformas es un debate impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre le cual no hay una respuesta clara. Nuestra posición doctrinaria inicial es que tenemos que avanzar para que los trabajadores cuenten con un sistema de protección social", explicó.En cuanto a su gestión de cara a las elecciones presidenciales del 2023, Olmos reiteró que la tarea de su cartera es "quebrar la inflación" y mejorar "el bienestar de la población"."Tenemos un compromiso de gestión que es mejorarle la vida a la gente para poder quebrar la inflación y que eso impacte positivamente en los sectores más humildes" , subrayó.Olmos consideró que el Frente de Todos (FdT) tiene que "encarar un fuerte debate político" este año y en él "afirmar cuales son las líneas estratégicas que permiten trabajar por la emancipación de la patria"."Hay una confrontación de modelos y el macrismo es representativo de los poderes fácticos de la argentina. Tenemos que ser pedagógicos en esa tarea y debatir y explicarle a las mayorías populares los dos proyectos", propuso.Finalmente, la titular de Trabajo se refirió a inauguración hoy de la VII cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires y a la reunión que mantuvo con el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva."Me genera una enorme expectativa, sabemos que los procesos políticos son lentos. Romper la democracia se logra con facilidad, pero reconstruir los sistemas institucionales tanto nacionales como continentales (cómo la Celac) es una tarea ardua pero es la única posible para que la evolución sea en favor de la necesidad de los pueblos", concluyó.