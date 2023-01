Más de 17 mil personas de Entre Ríos esperan la Ley de Pago de Deuda Previsional

ANSES informa que, solo en la provincia de Entre Ríos, 17 mil personas no podrán acceder a su jubilación en 2023, en caso de no sancionarse la Ley de Pago de Deuda Previsional, que debe tratarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.A nivel país, esta situación alcanza a cerca de 800 mil argentinas y argentinos, por lo que el organismo remarcó “la necesidad de que dicha ley sea discutida de manera urgente, para contar con una herramienta previsional que brinde respuesta a la gran cantidad de personas mayores que se encuentran en esa situación”, indicó Anses en un comunicado.El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los varones), pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación.Por el otro, quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación, explicaron desde el organismo.