Ley de Pago de Deuda Previsional: detallan cuántos entrerrianos se beneficiarían

Detalles del proyecto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que "en la provincia de Entre Ríos, 17 mil personas no podrán acceder a su jubilación en 2023, en caso de no sancionarse la Ley de Pago de Deuda Previsional, que debe tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación".El organismo hizo notar que "a nivel país, esta situación alcanza a cerca de 800 mil argentinos", por lo que remarcó "la necesidad de que dicha ley sea discutida de manera urgente, para contar con una herramienta previsional que brinde respuesta a la gran cantidad de personas mayores que se encuentran en esa situación", indicó Anses en un comunicado.: por un lado,. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación.Por el otro, a. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación, explicaron desde el organismo.Según surge del proyecto denominado Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP) a valores de hoy, para un trabajador en relación de dependencia con un sueldo bruto promedio actualizado de los últimos 120 meses de $ 180.000 (remuneración imponible promedio del sistema), la jubilación y las cuotas que le deducirán por acceder a la moratoria serían las siguientes:, se jubilaría con el haber mínimo, hoy de $ 50.124 (más el bono de $ 10.000 hasta febrero 2023) Y se le descontarían $ 9.791 en un plan de pagos de 120 cuotas. El haber efectivo seria $ 40.333, casi similar a los $ 40.099 de la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor), ya que en ambos casos perciben los $ 10.000 del bono., anteriores a diciembre de 2008, se jubilaría con un haber inicial de $ 63.430 (35,2% del sueldo bruto) y se le deducirían $ 9.791 en 90 cuotas o $ 7.344 en 120 cuotas. Durante esos 10 años, la jubilación en mano sería de $ 56.086 equivalente al 31,1% del sueldo.El haber y las cuotas se actualizan trimestralmente por la fórmula de movilidad. En este caso cobraría $ 7.000 del bono vigente hasta febrero., el haber inicial sería de $ 76.930 (42,7% del sueldo bruto) y le deducirían del haber $ 13.055 en 45 cuotas o $ 9.791 en 60 cuotas. Durante esos 5 años, el haber en mano sería de $ 67.139, equivalente al 37,3% del sueldo bruto. Cobraría el bono de $ 7.000 vigente hasta febrero 2023., el haber inicial sería de $ 90.430 (50,2% del sueldo bruto) y le descontarían $ 9.791 en un plazo de 30 cuotas, quedando un neto de $ 80.639. Cobraría el bono de $ 7.000 hasta febrero 2023.“En el PPDP cada período aportado tiene un peso de relevancia al momento del cálculo de la deuda total que debe ser cancelada. Por otro lado, los años de aportes efectivamente realizados son tenidos en cuenta para el haber inicial. De esta manera, no será lo mismo la situación de quien deba regularizar 20 años, que la de quienes deban regularizar 10 o 5 años de aportes”, explican en la ANSeS.(hoy de $ 4.895,73), que se ajusta trimestralmente por la movilidad. Es un valor mucho más alto que el que surge de las actuales moratorias.Según datos oficiales, esta moratoria permitiría acceder a la jubilación a entre 720.000 y 800.000 varones y mujeres.Por otro lado el proyecto tiene un componente pre-jubilatorio que permite cancelar anticipadamente la deuda a las personas que ya saben que, por la edad que tienen y los años de aportes que les faltan, no podrán jubilarse al llegar a 60 años las mujeres y 65 años los varones.