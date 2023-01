Murió un hijo de Milagro Sala: se trata de Sergio Chorolque Sala

Quién fue Sergio Chorolque

El hijo de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, falleció este lunes en Jujuy y las causas de la muerte aún se desconocen.Se trata de Sergio Chorolque Sala (37) y según lo detallaron fuentes cercanas a la familia, el cuerpo fue encontrado sin vida en su casa en Jujuy. Las causas de su muerte aún se desconocen.Sergio Esteban Chorolque Sala, uno de los dos hijos de Milagro Sala (junto con Claudia Elizabeth Chorolque Sala), murió este lunes a los 37 años. Su cuerpo fue hallado en su casa, situada en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy. La causa del fallecimiento no se precisó aún.Según informaron desde su entorno, la salud de Sergio estaba "bastante deteriorada" por un cuadro de diabetes.La noticia de la muerte fue confirmada por Ariel Ruarte, uno de los abogados de Milagro Sala. "Aún no se sabe la causa del fallecimiento, es todo muy reciente, nos enteramos alrededor de las 14.30. El equipo de emergencias médicas informó la muerte, y ahora trabaja en el lugar el médico forense", precisó aSobre el estado en el que se encuentra la líder de la Tupac Amaru tras ser informada sobre la muerte de su hijo, Ruarte expresó: "Nunca la había visto tan profundamente triste. La he visto enojada y triste en otras situaciones, pero nunca así".Sergio Chorolque Sala se definía en sus redes sociales como "Militante peronista Kirchnerista y de la organización Barrial Tupac Amaru".En 2017, la Justicia de Jujuy lo imputó en una causa por lavado de dinero contra su madre, bajo el cargo de “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito”. En ese expediente, se determinó que Chorolque había comprado siete autos entre 2011 y 2015, todos de contado.Chorolque Sala fue imputado por la Justicia jujeña en el 2017, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, en la que se habían secuestrado 12 vehículos.Se trató de dos Fiat Cinquecento, tres camionetas Toyota Hilux, un Fiat Idea y un Fiat Palio, según informó en aquel momento el fiscal Aldo Lozano, que imputó a Chorolque por “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito”.Chorolque reconoció que era dueño de un Fiat Cinquecento y aseguró que lo había comprado con los ingresos de sus trabajos en dos radios.En los últimos años, participó de las protestas para exigir la liberación de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero de 2016, casi todo ese tiempo sometida a prisión preventiva sin condena.Tras prolongados trámites, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso al Estado argentino que aliviara su calvario por motivos humanitarios y de salud exigiendo a la Argentina que le concediera el régimen de prisión preventiva domiciliaria.