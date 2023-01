Bahl: "Damos oportunidad a todos los artistas para estar en la Fiesta del Mate"

El Pre Mate 2023 continuó este viernes en la ciudad de Villaguay. Las audiciones se realizaron desde las 19.30 hs en el parque Balneario Municipal Emiliano Carulla al Este.estuvo presente en el lugar.El Pre Mate se plantea en dos instancias de competencia: la primera denominada Pre-selectivos con sus respectivas sedes y la segunda denominada Final. Música folklórica argentina y cumbia y danzas folklóricas populares tradicionales y estilizadas son los rubros a disputar.Al respecto, el intendente Adán Bahl expresó aque “estamos muy contentos, salimos de Paraná hacia otras ciudades para conocer el talento de los artistas y músicos de toda la provincia, evitar que tengan que viajar a la capital entrerriana con el gasto que implica y preseleccionar a los más destacados. Les damos la oportunidad de que vayan a tocar a Paraná y luego los ganadores son contratados para presentarse en la Fiesta Nacional del Mate”.El intendente aseguró que este año se esperan alrededor de 100.000 personas entre las dos noches de fiesta. “Es necesario que todos los artistas de la provincia tengan la posibilidad de estar en un escenario tan grande. En la ciudad venimos trabajando en diversificar el perfil productivo de nuestra ciudad y en la cultura buscamos que los artistas puedan vivir de su talento”, comentó.Agradeció “al jurado, porque con su presencia y prestigio le dan transparencia al concurso”.“Cuando empezamos la gestión no solo queríamos convertirnos en una gran empresa de servicios, sino que queremos intervenir en la economía para generar puestos de trabajo. Hacemos actividades culturales, populares. Es la primera vez que la Fiesta del Mate sale a la provincia a buscar nuevos talentos”, comentó el mandatario.Remarcó que “la cultura de Entre Ríos, de Paraná, de todas las localidades, forma parte de nuestra idiosincrasia, de un atractivo turístico y eso impacta en la gastronomía, hotelería”.Los artistas se presentaron para participar en cinco géneros musicales, de los cuales hay un ganador por cada uno. “Son preseleccionados, luego irán a Paraná y volverán a audicionar. Ahí saldrán los ganadores finales”, dijo.“Cuando hablamos de cultura no lo hacemos con el concepto tradicional muy importante, sino que lo miramos como un prisma desde lo económico, por eso hablamos de industria cultural. Hemos hecho muchas inversiones para que nuestros artistas puedan darse a conocer, para que puedan trabajar y no tengan que emigrar a otros sitios del mundo. Queremos que puedan desarrollarse en nuestra ciudad”, agregó.“Villaguay es una ciudad hermosa y la gestión se destaca. Agradecemos también el trabajo de Adrián Fuertes, de todo un equipo que ha trabajado. Es un equipo que gestiona”, dijo.Por su parte, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, manifestó que “agradecemos que este festival se pueda hacer en nuestra ciudad y darles espacio a los artistas locales. Hay muchos artistas que viven de su talento. Darles la oportunidad a través de este festival es muy importante. Es una forma de reconocer el talento que tienen y darles una oportunidad”.“Hemos aportado parte de la infraestructura y cuando los artistas tengan que ir a la ciudad de Paraná colaboraremos con eso también”, dijo.José Claret, secretario de Coordinación Estratégica del municipio de Paraná, dijo aque “es la segunda instancia de este Pre Mate en Villaguay. Arrancamos en Federal y nos espera Concepción del Uruguay y Victoria. Es la primera vez que se hace. Las cinco ciudades van a una gran final en Paraná” y agregó que “esto ayuda a que participen más artistas participen”.Por su parte, Agustín Clavenzani, señaló que “los artistas que se acercaron son muy buenos. Hay grupos y danza”.“Aprovechamos estas instancias para mostrar la marca turística de la ciudad de Paraná. En la pantalla siempre brindamos información turística de nuestra ciudad. Esto no formará parte del preselectivo, pero seguirá en ciudades aledañas. Queremos contarle a toda la región de qué se trata la Fiesta Nacional del Mate”, indicó.