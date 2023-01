Reunión con Mesa de Enlace: gobierno prometió respuesta para el 1º de febrero

El ministro de Economía, Sergio Massa, garantizó hoy que el 1° de febrero anunciará una serie de medidas que beneficiarán a los productores agropecuarios afectados por la sequía.El funcionario propuso a los dirigentes de la Mesa de Enlace, con quienes se reúne este viernes, "cinco días de trabajo en conjunto", para que el primer día del mes que viene den "respuestas, zona por zona y actividad por actividad"."Hay algunas cosas que vamos a poder solucionar y otras que no", admitió Massa, quien es acompañado por el titular de la AFIP, Carlos Castagneto y los secretarios de Agricultura, Juan José Bahillo y de Producción, José de Mendiguren.El encuentro se desarrolló finalmente en el INTA de Castelar y no en San Pedro, como se había anunciado.Según el jefe del Palacio de Hacienda, ante la emergencia provocada por la sequía: "Necesitamos el trabajo de todos y no declaraciones altisonantes. Entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y en los cultivos tradicionales"."Por eso estamos todos aquí. Entendemos al campo como uno de los grandes pilares de la Argentina. Tenemos la responsabilidad de trabajar sin prejuicios políticos o ideológicos sino con la convicción de que hay que resolver problemas", enfatizó.Además, reconoció: "A lo mejor hay soluciones que se nos escapan. La Argentina no es un país con grandes capacidades para intervención del Estado, pero entendemos que si uno de los grandes motores de la economía tiene problemas hay que repararlos para que ese motor funcione"."Hay algunos temas que se han planteado y son de resolución rápida y fácil de parte nuestra. Y otros no tanto. Entonces, queremos dejarlos transparentados", añadió el ministro.El funcionario resaltó que para la emergencia: "Vamos a necesitar de la colaboración de provincias y municipios", ya que, dijo, "el esfuerzo tiene que que ser compartido".Antes de ingresar a la reunión con Massa, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, estimó en US$15.000 millones las pérdidas provocadas por la sequía."Aunque mañana llovieran 100 milímetros, hay daños que ya son irreversibles y eso nos hace avizorar una pérdida de US$15.000 millones para el país", advirtió el dirigente.En ese sentido, puntualizó: "Vamos a tener una merma en el ingreso de divisas por la cosecha de trigo, que prácticamente se ha reducido al 50%. Esto va a afectar la economías del interior".