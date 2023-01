Raverta: “Es fundamental que se trate la moratoria previsional”

La directora Ejecutiva del Anses, Fernanda Raverta, afirmó que "la gente cumple años y necesita jubilarse", al criticar la postura de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) de no dar quórum para que se trate el proyecto de Moratoria Previsional en el período de sesiones extraordinarias del Congreso.



"Es fundamental que se trate la moratoria previsional en el Congreso para que miles de argentinos y argentinas que tienen la edad para jubilarse puedan hacerlo y no queden fuera de este beneficio. Además, es algo que ya está contemplado en el Presupuesto", añadió Raverta en declaraciones a Radio 10.



En este punto, la funcionaria lamentó que "pareciera que los tiempos de los que clausuran el funcionamiento del Congreso son infinitos. Mientras tanto la gente cumple los años y no se pueden jubilar".



"Ya vamos más de 1.500 personas atendidas que no tienen normas para poderse hacerlo mientras estamos esperando que los diputados macristas bajen e sesionar", apuntó.



Así se refirió a la postura de JxC, que anunció no tratará las leyes en el marco de las sesiones extraordinarias en tanto continúe el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.



Por otra parte, Raverta aclaró que el tratamiento del tema "no requiere dinero extra ni una partida excepcional" porque "ya fue aprobado en el Presupuesto donde está contemplado que los argentinos y las argentinas se jubilen".



"Lo que vamos a hacer con esa ley es ni más ni menos que jubilar a los que tienen la edad para jubilarse", insistió.



En este punto, Raverta recordó que la moratoria es para que "las personas que tienen la edad pero no la cantidad de aportes, puedan entrar en un plan de pagos y jubilarse, algo que viene sucediendo en la Argentina desde el 2004".



Sin embargo, aclaró que "en la Argentina que viene, sin esta norma, por ejemplo nueve de cada diez mujeres se van a quedar sin la posibilidad de acceder a este derecho".