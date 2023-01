Bordet continúa la entrega de viviendas financiadas por el gobierno provincial

El gobernador Gustavo Bordet entregó 28 viviendas en la ciudad de Seguí. Destacó el ordenamiento de las cuentas públicas de la provincia, lo que permite construir viviendas en distintas localidades con fondos propios. También se adjudicaron obras educativas y de saneamiento, y se entregaron aportes.Las viviendas entregadas en esa ciudad del departamento Paraná fueron construidas en el marco del programa provincial Primero tu Casa, del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), cuya construcción se financia con fondos provinciales.Durante el acto, Bordet felicitó a los nuevos adjudicatarios de las viviendas y destacó del orden financiero y de las cuentas en la provincia: "por eso podemos comprometer los fondos necesarios para construir las viviendas", explicó."Tenemos por delante un desafío de seguir sumando nuevas unidades habitacionales. Estas 28 viviendas se construyeron con el plan provincial, cuyo financiamiento es cien por ciento con fondos propios", subrayó.En esa línea, el mandatario recordó que desde un comienzo de la gestión "entendimos que teníamos que hacer un aporte significativo para llevar adelante una política habitacional en todo el territorio provincial". Valoró que "en Seguí hay un política habitacional desde hace mucho tiempo, en la que el municipio compra los terrenos para poder planificar a futuro la ciudad y dotarla con los servicios", y que en ese marco "se está construyendo en este barrio un jardín de infantes nuevo que está en un 50 por ciento de avance, por eso se construye el centro de salud para el cual firmamos hoy el inicio de obras, y también se hacen los desagües pluviales cuya adjudicación también firmamos hoy"."Felicito al intendente por tener esa visión basada en la planificación, con el trabajo en conjunto que llevamos adelante", dijo Bordet.Por otra parte, el mandatario provincial recordó la firma con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, de "un proyecto importante para la zona rural, por 16 millones de dólares, que es el camino enripiado hasta La Tambera por el cual transitan muchos vecinos de Seguí".En ese marco, puso de relieve que también está en ejecución "la repavimentación de la ruta 32 y el acceso a Don Cristóbal, y adelantó que también se trabajará en la reparación del acceso a la ciudad desde la ruta 18".Por su parte, el intendente de Seguí, Gerardo Heberlein, subrayó que "esta magnífica obra pública se va a constituir en 28 hogares y para nosotros es fundamental. Esto no es fruto de la casualidad, sino que surge del trabajo y la decisión política de nuestro gobernador, del exintendente que en su momento hizo entrega de las tierras y de todos los funcionarios del IAPV".Recordó que hace un año se entregaron 10 unidades y ahora otras 28 unidades, e informó que se van a construir 39 viviendas más, a lo que se suman las 40 del Procrear, haciendo un total de 120 viviendas en estos años. "Para nosotros es fundamental apostar a esta política habitacional, porque no solamente las familias reciben el beneficio de su vivienda, sino que esto promueve el desarrollo económico, la actividad y se genera mano de obra de calidad".En la actividad el gobernador estuvo acompañado por el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo; el intendente Gerardo Heberlein; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; el diputado nacional Marcelo Casaretto, el senador provincial Juan Carlos Klos; y el diputado provincial Gustavo Zavallo; entre otras autoridades.En esa ciudad también se firmó el contrato para la construcción del centro de atención primaria de la salud, adjudicada por un monto de 28,8 millones de pesos; y el decreto de adjudicación de la obra de desagües pluviales de la cuenca oeste de esa ciudad.Además, se entregaron aportes al municipio local para el proyecto Andamos Buscando, para la protección de adultos mayores, y al club Cañadita Central para la compra de materiales de construcción.Finalmente, el gobernador junto a las autoridades recorrieron las obras en el jardín de infantes y por último visitaron el parque industrial de Seguí.Allí el mandatario, junto al secretario Bahillo, entregó un Aporte No Reembolsable (ANR) en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales que fomenta la generación de empleo local y la radicación de nuevas empresas."Entre Ríos tiene más de 20 parques industriales, es la provincia con mayor cantidad de superficie en hectáreas en parques industriales, los que tienen un rol importante para el desarrollo de las localidades como promotor de desarrollo y de generación de empleo", dijo el ministro de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo. Detalló que este fue el primero de los aportes gestionados por la provincia ante la Nación, cuando él era ministro de Producción en Entre Ríos, y que se destina al pavimento y el cordón cuneta del parque industrial.Las unidades habitacionales en Seguí fueron ejecutadas por la empresa Verco S.A, con una inversión de 113.764.844 pesos. Se construyeron cinco unidades monoambientes, 11 de un dormitorio y 12 de dos dormitorios, dos de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad.Por otro lado, en el marco del programa Casa Propia-Construir Futuro, con fondos nacionales, se avanza en la adjudicación y firma de contrato de 39 unidades habitacionales y también se trabaja para licitar a la brevedad otras cinco viviendas del Primero tu Casa para docentes afiliados a Sadop.Junto con las llaves de su vivienda, cada familia recibió una biblioteca del programa nacional Libros y Casas para estimular la lectura, dependiente de la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Nación. Libros y Casas ha brindado desde 2007 más de 1000 talleres de lectura, facilitado más de 100.000 mil bibliotecas y entregado más de 1,8 millones de libros a lo largo de todo el país.