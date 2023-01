Katopodis: "Esta ha sido una de las etapas de mayor obra pública en Argentina”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que Argentina transita "una de las etapas de mayor obra pública de su historia" al repasar el crecimiento que experimentó el sector de la construcción en los últimos meses, y consideró que 2023 será un año "con menos sobresaltos" que los anteriores."Esta ha sido una de las etapas de mayor obra pública en Argentina, sin importar el signo político, hemos llegado a todos lados. El objetivo es terminar los proyectos. Tenemos que cortar con etapas oscuras, de obras que si eran empezadas por unos gobiernos y quedaban inconclusas", señaló Katopodis en declaraciones a Radio Provincia.En ese sentido, el funcionario agregó que "el principal sentido que tuvo el arranque de este año" es que la gestión del Gobierno "no perdió ni un segundo" a la hora de concluir las obras que llevaban años de haberse iniciado."En diciembre de 2019, la cartera tenía 300 obras de las cuales el 70% estaba paralizada por falta de pagos. Había contratos rotos y empresas a punto de quebrar. En ese marco nos pusimos a trabajar, recuperamos la obra paralizada. Pudimos volver a poner los contratos en orden y ejecución y hoy estamos con más de 5.800 obras", repasó el ministro.Precisó que el sector de la construcción se viene recuperando desde hace 22 meses y que "estamos en el pico de puestos de trabajo registrados formal de la construcción en la historia del sector"."Tenemos más de 450 mil empleados registrados nuevos en el sector y es una señal de lo que ha ocurrido, este no es un año menor, es un año donde vamos a seguir garantizando que la inversión no se frene, que haya más obra pública", señaló.Para Katopodis, "la recuperación económica y frenar la inercia inflacionaria es el principal objetivo de este 2023"."Estamos convencidos de que este 2023 empezamos los argentinos en un piso diferente; con más posibilidades de hacer algo que no podíamos hacer, que es hablar de futuro, ver de qué manera vamos a seguir empujando la economía, con respuestas que hagan que la gente pueda llegar todos los días con un poquito más de tranquilidad", subrayó.Al ser consultado sobre las obras que inauguraron ayer junto al presidente Alberto Fernández en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la localidad de El Paramillo, Mendoza, y sobre la ausencia del gobernador, Rodolfo Suárez, Katopodis evaluó que "seguramente, los ciudadanos de esa provincia no avalan esa actitud"."Se ve que el gobernador está más preocupado en la campaña electoral y en cómo complacer a algunos de sus dirigentes que en cumplir con sus obligaciones de jefe de estado provincial. Todos los dirigentes de la política, del oficialismo y oposición tenemos que entender que la campaña electoral va a empezar más adelante. Es necesario trabajar, cumpliendo con la expectativa que tiene la gente", apuntó el funcionario.