La ministra Vizzotti estuvo en Paraná y recorrió el laboratorio de epidemiología

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti estuvo este miércoles en la capital entrerriana y mantuvo una reunión de trabajo con su par a nivel provincial, Sonia Velázquez.



En el marco de la visita, se entregaron ambulancias y se realizó una recorrida por el laboratorio de epidemiología que está próximo a finalizar y que se construye en las inmediaciones del hospital De la Baxada.



En diálogo con Elonce, Vizzotti dijo que “estamos entregando las primeras de 14 ambulancias que se adquirieron desde Nación y recorriendo un almacén de vacunas que se había empezado a planificar antes de 2015 y después de mucho tiempo está casi listo para que se empiece a utilizar en la provincia”.



En este sentido, y consultada por este medio, dio cuenta que “antes de la pandemia ya era un desafío enorme instalar la vigilancia epidemiológica, como información para la acción, la pandemia lo puso en un lugar donde ya sabíamos que era importante y no le quedó dudas a nadie”.



En relación al covid, la funcionaria nacional afirmó que “la situación en relación a la pandemia es diametralmente distinta, el riesgo de desborde del sistema de salud, el aumento sostenido de las internaciones en terapia intensiva quedó atrás gracias a la vacunación y el esfuerzo que se hizo por adquirir y distribuir las vacunas, son más de 113 millones de dosis aplicadas”. Y aclaró que no hay ninguna dosis de vacuna vencida.



Tras ello aclaró que, si bien la vacunación no hace que el virus desaparezca, “cuando hay casos no se traducen en internaciones y muertes. Por eso recordamos que, si tienen más de cuatro meses de recibir la última dosis, acercarse a recibir la vacuna para minimizar el riesgo”.



“Estamos teniendo un descenso en el número de casos, esta semana tuvimos 19.000 y viene bajando. Sabemos que en el invierno con los fríos van a circular virus respiratorios y necesitamos que la gente que no se vacunó lo haga”, reiteró.



Por su parte, Sonia Velázquez dijo que el laboratorio de epidemiología “ya lleva su etapa final de concreción, hemos recibido un gran aporte de Nación y acompañamiento científico del Instituto Malbrán”. En marzo o abril va a estar inaugurado y la Ministra ya comprometió su presencia.



Finalmente, la Ministra destacó la merma de casos y hospitalizaciones por covid y afirmó que “estamos ocupados fuertemente en la vacunación con las jornadas diarias y diurnas. La situación está controlada”. Elonce.com