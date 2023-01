Bordet anunció la obra de gas natural para El Pingo

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El mandatario provincial visitó El Pingo. Entregó viviendas, una camioneta adaptada para personas con discapacidad, que se financió con los fondos recaudados por la Ley de Cheques, firmó un convenio para obras de pavimento, con una inversión provincial de 30,5 millones de pesos, y en el marco del plan de desarrollo gasífero de Entre Ríos, anunció la construcción de la red domiciliaria para esa localidad.



Entre obras gasíferas finalizadas, en ejecución, y próximas a iniciarse, se destinaron más de 3.500 millones de pesos de recursos provinciales provenientes del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (Fdeer) y del Tesoro.



Al hacer uso de la palabra, Bordet sostuvo que la construcción de la red domiciliaria de gas en El Pingo "es una obra importante que está cercana a los 300 millones de pesos", y que "es necesaria para generar servicios en las ciudades grandes, pero también en otras localidades, municipios, comunas y juntas de gobierno". También subrayó que brindar de mayores servicios en las pequeñas comunidades permite "sostener a la población rural distribuida en todo el territorio de la provincia".



También remarcó que "entregamos cinco viviendas", y que la construcción fue fruto de "un esfuerzo compartido, porque el municipio puso buena parte de esfuerzo para poder terminarlas". Además, "firmamos un convenio para pavimento urbano, por 30 millones de pesos", y "entregamos una unidad móvil adaptada para personas con discapacidad que va a permitir realizar traslados en El Pingo y toda la zona", puntualizó el mandatario.



Respecto a la obra de pavimento, son tres cuadras en el lugar en que se emplazan las viviendas, con el sistema de financiamiento donde la provincia aporta el 70 por ciento y 30 por ciento el municipio.



En esa línea, Bordet recordó que "estamos trabajando en materia vial. Hace poco se pavimentó la ruta 127, que cruza por uno de los accesos de El Pingo; la 32, que se había pavimentado desde María Grande a Viale, ahora la estamos repavimentando de Viale a Crespo". También mencionó la obra Racedo-Crespo, que está en un 65 por ciento; la próxima licitación de la ruta que une Racedo con Libertador San Martín; la obra del acceso a Don Cristóbal, "y muchas otra obras viales que el gobierno nacional nos ha liberado fondos para poder llevar adelante", valoró junto al mejoramiento de caminos rurales.



Bordet estuvo acompañado del intendente de El Pingo, Diego Plasy; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el titular del IAPV, Marcelo Bisogni; la presidenta del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi; el director de Desarrollo Gasífero, Juan Dolder; la diputada Carina Ramos, el diputado Gustavo Zavallo y el senador Juan Carlos Kloss, entre otras autoridades.



"Los pueblos que crecemos mucho"

Por su parte, el intendente Plasy celebró el anuncio del gobernador respecto a la obra de gas. "Para nosotros es increíble porque la venimos peleando y trabajando hace muchísimo. Ha tomado el gobierno provincial la decisión de darnos el único servicio que nos está faltando en la localidad, que es el gas natural. Esto es fundamental, no sólo para la gente que vive acá, sino para todas las empresas que quieren instalarse en la localidad de El Pingo para que puedan dar mano de obra local y generar trabajo".



Por otro lado, destacó que en su gestión "la vivienda ha sido una materia pendiente, porque lamentablemente no hemos podido construir viviendas debido a la faltante de terrenos. Como junta de gobierno hemos sufrido la usurpación de terrenos que hoy no nos permite tener tierras para poder hacer viviendas. Pero hemos tenido la posibildad de recuperar tierras y hoy estamos anunciando 12 viviendas más que van a estar licitándose el mes próximo".



"Una alegría enorme, porque en política habitacional es fundamental para los pueblos que crecemos mucho, darle la posibilidad a la gente que no tiene vivienda de poder tener un techo digno", subrayó Plasy.



Desarrollo Gasífero

Cabe señalar que para dotar de mayores servicios e infraestructura básica a las y los entrerrianos en materia de desarrollo eléctrico rural y gasífero, el gobierno entrerriano, a través de la Secretaría de Energía, trabaja en diferentes acciones y obras con una inversión total superior a los 5.000 millones de pesos.



En ese sentido, en 2022, entre obras finalizadas, en ejecución, y próximas a iniciarse, se destinó al desarrollo gasífero más de 3.500 millones de peso de recursos provinciales provenientes del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (Fdeer) y del Tesoro.



Se finalizaron y habilitaron las obras básicas de Strobel, Hernández, General Galarza, Victoria, Urdinarrain, Libertador San Martín, Paraná, Victoria, Federal, Sauce de Luna y Pueblo General Belgrano. A su vez, están ejecución las obras de gas natural en Larroque; ampliaciones de hasta el 40 por ciento del contrato en Hernández, Viale, Urdinarrain, General Galarza, Victoria, Strobel y Libertador San Martín. También se encuentran licitadas y en trámite de adjudicación el Gasoducto Productivo III, y las obras en General Ramírez, Gualeguaychú, Crespo, Nogoyá y los Parques Industriales de Cerrito y La Paz.



En relación a la obra de gas anunciada por el mandatario en El Pingo, se trata de cerca de 300 millones de pesos que se invertirán y consistirá en 10.000 metros de cañería de polietileno de diferentes diámetros, para abastecer alrededor de 250 familias, que es aproximadamente el 60 por ciento de la población de El Pingo. Incluye un cruce de vía férrea; una estación reguladora primaria sobre la ruta 32; y una estación reguladora secundaria contigua, desde donde saldrá la distribución en baja presión.



Convenios y entregas

Durante el acto, el mandatario y el intendente Diego Plasy suscribieron un convenio para la obra de pavimento de hormigón, que cuenta con un presupuesto de 30.504.236 pesos.



Además, junto con las llaves y carpetas a los nuevos adjudicatarios, cada familia recibió una biblioteca en el marco del programa Libros y Casas, que impulsa el gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura de la Nación.



También se hizo entrega de un vehículo adaptado para personas con discapacidad para el municipio, recibido a través del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (Fonadis), con una inversión del gobierno nacional de 13.560.000 pesos.



Las viviendas

Las cinco viviendas inauguradas fueron construidas con fondos provinciales, a través del Programa Primero tu Casa, del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).



Las unidades habitacionales están ubicadas en calles Bartolomé Mitre y Santiago del Estero. Fueron ejecutadas por el municipio y tienen una inversión de 12.369.271 pesos. Se construyeron cinco viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.



Cabe señalar que a través del programa Casa Propia-Construir Futuro, con fondos nacionales, licitarán a la brevedad otras 12 unidades habitacionales en la localidad.