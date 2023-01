UPCN definió la hoja de ruta que orientará la acción gremial en 2023. "En una agenda con definiciones de fondo que nos permita también responder ante las urgencias que se puedan presentar en un escenario incierto ha estado trabajando el gremio en los primeros días de este 2023" declaró la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.





"Una vez más tendremos que enfocar la discusión salarial con la premisa de proteger el salario preservando el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, siempre en la mesa paritaria, un espacio que hemos logrado institucionalizar y seguiremos fortaleciendo", sostuvo.





"Con mucho esfuerzo y el acompañamiento de los trabajadores hemos logrado que la paritaria sea una política de Estado en la que queremos seguir acordando la pauta salarial pero llevando además, el análisis y la resolución de otros puntos. En definitiva, que la paritaria ponga el foco en lo salarial pero no se agote en ese debate", explicó.





En ese orden, adelantó que ya están definidos algunos lineamientos para presentar al gobierno. "Pretendemos instalar en la negociación una serie de ítems que en su conjunto constituyen una enorme deuda con los trabajadores. Hay que analizar tanto cuestiones de base, como también urgencias", subrayó.





"La escucha atenta de los reclamos de los trabajadores ha determinado que las luchas que llevamos adelante hayan tenido un gran acompañamiento y vamos a seguir en ese camino: son sus demandas, sus derechos y por eso es nuestra prioridad ponerlas en discusión", enfatizó.





En lo que refiere a salarios, Domínguez señaló que "hace pocos días se conoció el índice de inflación mensual de diciembre que registró un alza 5,1%. No sabemos si la inflación va a seguir este ritmo porque el gobierno nacional anticipa que esos números van a bajar mientras otras voces advierten que 2023, en materia inflacionaria, será igual al año que pasó. Por lo tanto, creemos que el debate sobre la pauta será una negociación difícil de encarar, a partir del ritmo de las variables económicas que podrían tener variaciones constantes".





"Además de los incrementos, entendemos que también el debate deberá atender la composición del salario y por eso pensamos que hay otros temas de fondo para llevar a la negociación: Hay cuestiones sobre las que el gobierno ha tratado de conformarnos con retoques; sin embargo, queremos que sean definiciones conceptuales. Por ejemplo: si pretendemos mejorar los adicionales por Título, Jefatura y Responsabilidad profesional, no es para que modifiquen las bases de cálculo en una proporción insignificante, sino que realmente esos conceptos salariales incidan en los montos en términos de mejorar los ingresos pero además, jerarquizar al trabajador y apuntar a instalar la carrera en la administración pública de Entre Ríos", afirmó.





"En el gremio estamos convencidos que con los trabajadores tenemos que mirar al futuro y empezar a hablar de un Convenio Colectivo de Trabajo, reglamentar la Ley de Enfermería y la Ley 9755 que hace 15 años es letra muerta. Sabemos que la urgencia es lo salarial, pero también hay que ocuparse de estos temas por más que llegar a un acuerdo implique otros tiempos", insistió la Secretaria Adjunta de UPCN.





Domínguez admitió que "la paritaria es una instancia compleja porque cada sector de la Administración pública es distinto, se presentan desigualdades entre los distintos ministerios y las reparticiones". De todas maneras no apuntó a plantear un inconveniente sino a advertir que "esa situación se subsana con discusiones por sector en lugar de una paritaria que englobe todos los temas".





"En UPCN estamos trabajando, imaginando un año de mucho debate. Será importante encontrar un gobierno dispuesto a incluir esta amplia agenda en la que estamos pensando. Nosotros hemos definido unos 25 puntos que queremos discutir en ese proceso", anunció Carina Domínguez.