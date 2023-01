Bordet: "Una cifra récord absoluta en cantidad de turistas visitó Entre Ríos"

Elestuvo presente este sábado en la localidad de Valle María, en el marco de la realización de la. "Es una fiesta muy tradicional que está arraigada en el calendario de fiestas populares de la provincia y venimos a entregar un aporte y a poder generar una promoción del evento, porque es un fin de semana en el que el clima también acompaña", valoró el mandatario entrerriano.En la oportunidad, Bordet confirmó la cifra récord absoluta en cantidad de turistas que ingresó a la provincia.informó.

; es una recuperación que nos pone muy felices porque se trata de un sector que la pasó muy mal en años anteriores. De hecho, el año pasado, con el Pre Viaje y otros incentivos ya tuvimos una excelente temporada y, este año, la temporada fue mejor, lo que implica una voluntad de los vecinos de poder salir a disfrutar y Entre Ríos es una gran opción", evaluó.El gobernador ponderó, además, "la movilidad al interior provincial por las familias que se trasladan de una localidad a otra, lo que habla claramente de que Entre Ríos está posicionada entre los principales destinos turísticos del país". "También hay turistas que provienen de Uruguay y de Brasil y la ocupación hotelera alcanza, durante los fines de semana, un 97% promedio en la provincia, y 90% para el resto de los días de la semana", destacó., ponderó al comentar que hace muchos años no visitaba el camping municipal. Y destacó "la inversión del municipio para la organización del lugar, la que es acompañada por la belleza natural de la playa magnifica de río". De hecho, también resaltó "la hospitalidad que caracteriza a los vecinos de la localidad para con quien los viene a visitar".Por su parte, el, agradeció los elogios del gobernador a la gestión municipal a su cargo. "Se trabaja mucho por el balneario, que ya cumplió 30 años, y año a año se invierten recursos, además, desde la comunidad, en los últimos años también se han ido sumando actividades y servicios que antes no teníamos, como gastronomía y alojamientos privados", comentó el mandatario municipal."Trabajamos todo el año y en temporada de verano la playa genera más atractivo, pero por fuera de esas fechas, la gente viene a pescar, a pasar el día, acampa y recorre el Sendero de la Vaca; y queremos seguir sumando actividades y atractivos porque está claro que generamos puestos de trabajo y recursos para el municipio, y es un círculo virtuoso", analizó Sokolovsky.En ese sentido, anticipó que están en marcha la construcción de una guardería náutica, un apart hotel y cabañas para generar más atractivos a la costa del Paran. "Es una inversión privada importante que está en marcha, y que la pandemia complicó los tiempos", acotó al respecto. Asimismo, comentó que "está en plena ejecución la obra de pavimento sobre un tramo de ruta 11 que se realiza entre la Provincia y el Municipio".En la ocasión, la, también se refirió a la cifra récord absoluta en cantidad de turistas que ingresó a la provincia. "La primera quincena fue más que alentadora porque se trata de números superiores al 2019 y hay destinos como Colón, Federación y Gualeguaychú, que son los clásicos, además de Paraná, Santa Elena y Piedras Blancas tuvieron fines de semana con capacidad plena", resumió. "La temporada es muy buena, acompañada de todo lo que viene ver con nuestras fiestas populares en toda la provincia y el comienzo de los carnavales que también son un incentivo importante para las visitas", comentó.