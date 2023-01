El detalle de los aportes y el financiamiento entregados por Bordet y Massa

Economía Bahillo brindó detalles sobre asistencia para productores avícolas y porcinos

Con el objetivo de fortalecer a los productores del sector avícola y porcino, producir más valor agregado, generar empleo y arraigo territorial, el gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaron una batería de inversiones, programas y obras para Entre Ríos. El detalle.Durante el acto que se llevó a cabo este jueves en la planta Asado del Grupo Motta, en Estación Racedo, el gobernador Gustavo Bordet destacó los pilares para el desarrollo provincial que impulsó desde comienzos de gestión: desarrollo portuario, infraestructura energética y caminos.“Podemos hacerlo porque hay una provincia que ha ordenado sus números, que rinde permanentemente cuenta de cada acto y acción de gobierno. Esta es la manera de llegar a las demandas que el sector privado nos plantea. Este es el camino de poder seguir trabajando”, expresó el mandatario provincial en compañía del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.Para finalizar, el mandatario provincial sostuvo que “nuestra provincia tiene un horizonte futuro de previsibilidad y de crecimiento. Ese es el camino y seguiremos transitándolo”.Se entregaron aportes por un total de 296.288.981 pesos a municipios en concepto de compra de maquinarias para mitigación de emergencias y proyectos productivo, a saber: Concordia 18.554.608 pesos; Paraná 68.536.950 pesos; Diamante 32.000.000 pesos y 11.087.423 pesos; Pueblo Gral. Belgrano 11.990.000 pesos; Hernández 32.000.000 pesos; San Salvador 35.000.000 pesos; Urdinarrain 55.120.000 pesos; y La Criolla 32.000.000 pesos. Total de aportes 296.288.981 pesos.Asimismo, se dieron a conocer los aportes brindados a cooperativas agroalimentarias, en el marco del Plan Coopar, por un total de 442.406.463 pesos.Las cooperativas que ya recibieron el aporte son la Cooperativa Agropecuaria Federada de Gobernador Mansilla; y la Cooperativa Agropecuaria de Industrialización, Comercialización y Vivienda Campo Unido Ltda., para implementar un plan de desarrollo cooperativo de la lechería en el norte entrerriano.En tanto, las que cuentan con los aportes aprobados son la Cooperativa de Provisión, Transformación y Comercialización Citrícola del noreste entrerriano; la Cooperativa La Ganadera General Ramírez Agropecuaria, de Consumo y Provisión de Servicios Públicos; la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos; la Cooperativa Apícola Del Paraná; la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos; la Cooperativa Apícola Gualeguaychú; Procitrus Cooperativa de Productores Frutihorticolas Colonia Freytas; la Cooperativa de Servicios Públicos General José de San Martín; la Cooperativa Arrocera de San Salvador; la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren; y la Cooperativa Apícola Del Tala.Por otra parte, se firmaron convenios entre el Ministerio de Economía y la provincia, en el marco del Plan de Ganadería Argentina (Plan Gan.ar), por un monto de 400.000.000 de pesos.Otro de los acuerdos suscriptos por la provincia en la jornada del jueves fue con la Secretaria de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal de la Nación, en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riegos en el Sistema Agroindustrial Rural (Girsar). El objetivo es la readecuación de caminos rurales, y comprende la ruta provincial s/n tramo ruta provincial 32, con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con un préstamo de 10.099.863 dólares y la contraparte provincial de 5.782.424 dólares, lo que hace un monto total del proyecto de 15.882.287 dólares, con un plazo de ejecución de 24 meses.También, a través del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (CIAF), se aprobó financiamiento con el objetivo de mejorar la gestión sustentable de las explotaciones y la producción, fortalecer la soberanía alimentaria, contribuir a la adaptación de los productores ante el cambio climático, proveer infraestructura, servicios sociales básicos, asistencia técnica y capacitación.Se acordó un aporte no reembolsable, con financiamiento del BIRF, por 1.400.000 dólares, y una contraparte provincial de 228.148 dólares. El monto total del proyecto es de 1.628.148 dólares, con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.Desde la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo también se entregó la resolución para el otorgamiento de un ANR de 48 millones de pesos al Parque Industrial de Cerrito.De esta forma, desde 2020 a la fecha se asistieron con Aportes No Reembolsables a siete parques industriales por un total de 339,5 millones de pesos. Actualmente están en trámite administrativo otras tres asistencias más por 289,4 millones de pesos para el Parque Industrial de Villaguay, un ANR por 99,8 millones de pesos; Parque Industrial y de Servicios de Pronunciamiento, un ANR por 99,9 millones de pesos; y Parque Industrial Sustentable de Ubajay, un ANR por 89,7 millones de pesos.Por otro lado, se aprobaron durante 2022 bonos de crédito fiscal a 15 empresas de la provincia de Entre Ríos por un total de 301,5 millones de pesos.Además, se aprobaron 61 proyectos de financiamiento directo a Pymes de Entre Ríos por 778 millones de pesos, y esta semana serán aprobados tres nuevos proyectos de la provincia.En el marco del financiamiento CreAr, el monto total a ejecutar es de 1.000 millones de pesos, en tanto que la provincia otorga un 5 por ciento de bonificación de tasa extra.Respecto al Programa Capacitación Estratégica, que otorga aportes no reembolsables para proyectos de capacitación que potencien a Mipymes, se aprobaron cinco proyectos en la provincia, por un total de 39,7 Millones de pesos. Los beneficiarios son el Centro Comercial e Industrial de la Producción de Colón, beneficiando a 29 Pymes; el Centro Comercial de Victoria, beneficiando también a 29 Pymes; la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos del Departamento Uruguay, beneficiando a 21 Pymes; La Fundación Camelias y Municipalidad de Villaguay, con beneficio para 31 Pymes; y la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina y municipio de Oro Verde, con 35 pymes beneficiadas.En los últimos tres años el BICE desembolsó créditos en la provincia 1.418 millones de pesos y hay otros 2.172 millones de pesos pendientes para este año.En total, desde 2020 la asistencia otorgada a empresas de Entre Ríos totaliza 3.592 millones de pesos.Son 100 créditos los que se llevan entregados, que beneficiaron a empresas localizadas en 37 localidades distintas. El 70% de la asistencia crediticia del BICE en Entre Ríos se destina a financiar proyectos vinculados al sector agropecuario y la producción de alimentos y bebidas.También se firmó un convenio con la Secretaría de Energía para Plan de Obras R268 de Gualeguaychú, por 86.000.000 pesos.Desde la Secretaría de Economía del Conocimiento, en el marco de la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), se asiste a cinco empresas que suman beneficios por un total de 23 millones de pesos y ganancias por un total de 6 millones de pesos.En tanto, a través del Programa Soluciona, 10 empresas fueron alcanzadas y reciben ANRs por un total de 126 millones de pesos.En el marco del Programa Nodos, tres proyectos son financiados con las municipalidades de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, con una inversión total de 118 millones de pesos.Mediante Argentina Programa 4.0, se alcanza a un total de 5720 personas en cursada, 1065 personas aprobadas y/o certificadas; 284 tarjetas aprobadas, 209 entregadas y 75 por entregar.A través del Convenio Insertar, provincia y Nación busca beneficiar la vinculación laboral de jóvenes con las micro, pequeñas y medianas empresas, con financiamiento del Fonpec hasta el 50 por ciento y una inversión total de 45 millones de pesos. Las empresas que forman parte del programa reciben un salario 30.000 pesos por 12 meses por cada trabajador nuevo incorporado.