Bordet: “Pusimos énfasis en tres pilares: puertos, matriz energética y rutas"

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en la provincia de Entre Ríos y lanzó un Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino. Estuvo acompañado por el gobernador Gustavo Bordet y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.Al respecto, Bordet, señaló que “Entre Ríos es una provincia que tiene un gran complejo agroindustrial, numerosas cadenas de valor, con economías regionales que crecen, que avanzan, con hombres y mujeres de trabajo que hacen posible todos los días que nuestra provincia pueda ir aportando al crecimiento, al desarrollo y a la generación de empleo”.“Valoramos muchísimo el esfuerzo que hacen nuestros productores, nuestros empresarios, nuestros industriales, nuestros operadores de turismo para generar oportunidades. Siempre estamos con el oído atento a los reclamos, a los planteos, a las emergencias”, aseguró el mandatario.Se refirió a la problemática de la sequía y expresó que “es una de las más grandes y esto ha generado múltiples inconvenientes. Pero estamos aportando permanentemente las soluciones del conjunto y no tengo ninguna duda de que trabajaremos codo a codo con los productores y las instituciones que los representan, como lo hemos hecho siempre. Trabajamos para mitigar los efectos que presenta la sequía y para poder tener la posibilidad de reconstruir un capital de trabajo de cara a la próxima campaña de cosecha, para poder seguir generando este círculo virtuoso que representa para nuestra provincia la producción de materia prima para poder ser comercializada en el mercado interno y exportada a más de 60 países en el mundo”.“Tenemos una provincia que, cuando me tocó asumir como gobernador, habíamos planteado generar tres pilares de desarrollo que aporten al sistema productivo. El primero es tener puertos que estén operativos, tenemos dos de los ríos más caudalosos del mundo y no teníamos puertos habilitados. Hoy tenemos puertos de ultramar y de barcazas. Tenemos desafíos para el futuro con la producción avícola, tenemos que lograr también que el citrus entrerriano salga por nuestros puertos y estamos trabajando en eso”, indicó.Asimismo, manifestó que “el segundo pilar de desarrollo era poder generar una matriz energética que nos permita tener el autoabastecimiento. Con la estación transformadora de 500 kw en Paraná, se ha logrado este cometido y con estas obras que se están desarrollando en Seguí, Viale y Crespo, nos permite tener más energía autosuficiente en Entre Ríos, sin tener que traerla de otra provincia. Con la represa Salto Grande, Entre Ríos genera energía dos veces de lo que consume. Siempre vamos a estar reclamando que en algún tiempo tiene que estar la posibilidad de que la represa sea de los entrerrianos. Lo seguiremos sosteniendo”.“En materia energética estamos invirtiendo fuertemente en la red de gas natural y con un megaproyecto que se está ejecutando, que es interconectar los dos gasoductos troncales que unen la ruta 127 con la ruta 14, desde Los Conquistadores hasta Chajarí. Esto va a posibilitar la radicación del parque industrial de Chajarí que hoy no puede hacerlo porque no tiene potencia energética. Esto también nos deja en la puerta para poder congeniar con Corrientes el abastecimiento de gas”, dijo.“Rescindimos el contrato con la distribuidora de gas de la provincia porque en todo este tiempo Entre Ríos invirtió más de 600 millones de dólares y la distribuidora apenas 20 millones. Hay una inequidad, donde la provincia solo tiene el 18% de las acciones. Creemos que con nuestras inversiones la red de distribución de gas tiene que ser propiedad de la provincia”, agregó.El último pilar de desarrollo propuesto “es en materia de caminos y rutas. Sé que falta mucho y es un reclamo constante, pero también sé que cuando asumimos teníamos una demanda contenida de mucho tiempo. En los primeros cuatro años que pasaron hubo una inexistencia de apoyo por parte del gobierno nacional para poder hacer caminos rurales, como redes y rutas pavimentadas. Hoy el gobierno nacional está dando un gran apoyo y por eso estamos trabajando en materia vial en muchas rutas y corredores. Entre Ríos es la tercera provincia en Argentina con inversión propia en materia vial”.“Tenemos la vocación de ir resolviendo los problemas, apoyando a los productores, generando consumo. Hemos podido poner en marcha el Fondo de Garantías de la provincia de Entre Ríos, que ya lleva un fondeo de más de 1.200.000 millones de pesos para poder garantizar y apalancar créditos para nuestros productores. Podemos hacerlo porque tenemos una provincia que ha ordenado sus números, que rinde permanentemente cuentas de cada acto y acción de gobierno y, de esta manera poder llegar con reclamos y necesidades que el sector privado generalmente nos había planteado”, remarcó el gobernador.“Este es el camino de poder seguir trabajando. Agradezco al ministro de Economía, Sergio Massa, y al presidente Alberto Fernández porque cada vez que hemos golpeado una puerta en Casa Rosada siempre hemos tenido una respuesta presente. Agradezco el acompañamiento que hemos tenido de los vecinos en cada lugar de la provincia, como así también de los grupos de producción, cámaras industriales, empresariales, el turismo, donde siempre hemos trabajado y seguiremos haciéndolo hasta el último día de gestión. Nuestra provincia tiene un horizonte de futuro, de crecimiento y previsibilidad para los próximos años”, finalizó.