Senador Santa Cruz resaltó la importancia de la llegada de Massa a Entre Ríos

El senador provincial Mauricio Santa Cruz hizo referencia a la importancia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, a Entre Ríos.



“La producción y el trabajo se hace con la Argentina toda. Somos una gestión cercana y federal”, dijo.



Consideró que “la visita del Ministro de Economía de la Nación a nuestra provincia es histórico por diferentes razones no menores, pero fundamentalmente porque sale a recorrer el país productivo que en la gestión anterior fue desentendido”.



“Marca un modo de gestión que, para nosotros, los mal llamados del interior, es relevante: que el ministro con toda su cartera deje el palacio de hacienda en capital federal, centro de toma de decisiones del país, y recorran, caminen nuestro territorio con sus distintas producciones (locales, regionales, integradas, industriales, agrícolas, etc.) llevando propuestas, soluciones e incorporando nuevas demandas”, indicó.



El PBI “lo produce la Argentina toda, y para ello hay que recorrerlo, conocerlo, potenciarlo, pero siempre con una mirada federal, participativa e integrada”.



Entre Ríos “es una de las provincias que más crece, y que gana capacidad competitiva en el mercado, la actividad avícola es uno de nuestros ejes productivos fuertes. Somos los mayores exportadores del país con valor agregado, teniendo gran demanda laboral, recuperando y mejorando los puestos de trabajos. Y esto es posible sólo con un Estado que entienda que la producción y el trabajo debe ir de la mano, invirtiendo y potenciando nuestros nichos productivos”.



Cuando “los agoreros por todos los medios hacían, y aún hacen, sus declaraciones que la Argentina no tiene rumbo, que la salida está en Ezeiza, fue esta gestión, este Ministerio, fue Sergio Massa quién tomo la responsabilidad muy importante que era equilibrar la economía y su descalabro. Si bien aún falta mucho, los problemas aún están vigentes, es evidente que con decisión, planificación y organización lo está logrando. Problemas nuevos y heredados, pero hay que resolverlos, y la salida está en el fomento a la producción y el trabajo. El descenso de la inflación, de estar por encima del 8.0% mensual a tener una proyección del 3.0% para Marzo, son indicios de decisiones y caminos correctos”.



Agradeció la convocatoria a participar de la actividad, pero aseguró que no podrá asistir porque se recupera favorablemente de una intervención quirúrgica.