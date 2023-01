Gaillard: "Vamos a tratar de darle celeridad al juicio político contra la Corte"

La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, subrayó que el Frente de Todos va a "tratar de darle celeridad" al trámite contra los jueces de la Cortes Suprema impulsado por el mandatario Alberto Fernández, pero aclaró que se "respetará a rajatabla la defensa en juicio y el debido proceso".



"La Comisión va a investigar porque el objetivo es esclarecer la verdad. Vamos a tratar de darle celeridad, pero de producir la mayor cantidad de prueba posible, porque hay una sospecha de una situación irregular y eso hay que probarlo. No hay un tiempo establecido en el reglamento interno de la Comisión, pero estimamos que será dos o tres meses", sostuvo la legisladora del Frente de Todos.



En declaraciones radiales, la entrerriana destacó que el oficialismo pretende "llevar adelante un procedimiento serio, transparente, de cara a la sociedad y apegado a la Constitución, al reglamento de la Cámara y de la Comisión". E insistió: "Vamos a respetar a rajatabla la defensa en juicio y el debido proceso".

Gaillard confirmó que "la primera reunión de la Comisión va a ser en la semana del 25 de enero y después habrá dos reuniones semanales para producir la prueba".



Al ser consultada sobre el rol del interbloque de Juntos por el Cambio ante el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, la diputada oficialista señaló: "Nos parece muy bien que la oposición venga a participar del juicio político, porque esto no es contra la Corte, sino para defender a la Corte y a las instituciones".



La litoraleña advirtió que las acusaciones que pesan sobre los magistrados del máximo tribunal son de una "gravedad institucional enorme, porque a partir de los chats se muestra que habría cierta connivencia entre la máxima autoridad de la Corte (Horacio Rosatti), a través de su hombre de confianza (Silvio Robles), con el ministro de Justicia y Seguridad porteño (Marcelo D´Alessandro, actualmente en uso de licencia)".



Finalmente, Gaillard explicó que las pruebas a producir durante el proceso en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados "pueden ser testimoniales, pedir cruce de llamadas, citar a declarar a los gobernadores, prueba informativa, hacer inspecciones oculares, llamar como testigo a los jueces en general, no los de la Corte porque son los acusados". Fuente: (NA)