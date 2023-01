UPCN sigue reclamando por “incumplimentos en la paritaria”

Política Upcn denunció al Ministerio de Salud por incumplir el acuerdo paritario

Luego de haber presentado en la Secretaría de Trabajo una denuncia por incumplimiento del acuerdo paritario por parte del Ministerio de Salud, UPCN consideró que sería importante que la ministra Sonia Velázquez “explicara a los trabajadores y trabajadoras por qué no ha efectivizado todavía el instructivo que da lugar a la cobertura de vacantes, pases a planta permanente y reconocimiento de estabilidad en Salud pública”."UPCN y el gobierno, en sucesivas reuniones, han jerarquizado el ámbito paritario para debatir y acordar y en los trabajadores es cada vez mayor la conciencia sobre la importancia de que las decisiones se adopten en ese ámbito institucionalizado. Sin embargo, la Ministra de Salud desmerece y desvirtúa la paritaria cuando evidentemente se toma un tiempo injustificablemente prolongado para poner en vigencia los acuerdos. ¿Podría explicar a los trabajadores por qué no cumple lo que se acordó en paritaria hace un año y dos meses, en octubre de 2021?", dijo la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.“Los trabajadores creen en la negociación paritaria, confiaron en la validez del acuerdo y no pueden comprender el silencio del Ministerio”, indicaron. Por su parte, UPCN considera que "es gravísimo el incumplimiento porque la Ministra no está dando curso a una decisión política que el gobierno ya tomó en la mesa paritaria. Pareciera que está más allá, tomando sus propias decisiones, manejando los tiempos como le parece".Públicamente UPCN ya hizo este reclamo y recientemente presentó una nota en la Secretaría de Trabajo. "Hoy volvemos a preguntar: ¿Hasta cuándo los trabajadores que están en una situación laboral precaria tienen que esperar para que se les reconozcan sus derechos?", concluyó Domínguez.