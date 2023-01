Fernández dijo que usurpación de Malvinas "debería avergonzar a todo el mundo"

El presidente Alberto Fernández advirtió que la usurpación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido "debería avergonzar a todo el mundo" y afirmó que es "cierta" la consigna de que el reclamo de soberanía sobre ese territorio "une" a los argentinos, por lo que llamó a que no haya "diferencias partidarias".



Fernández sostuvo que "la consigna" de que el reclamo sobre las Islas Malvinas "nos une" es "cierta", porque -dijo- "la Argentina no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan usurpadas por el Reino Unido".



El mandatario se expresó en estos términos al inaugurar, junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, un monumento conmemorativo de las Malvinas construido por el Astillero Tandanor frente al Edificio Libertador, en el marco del 190º aniversario del comienzo de la usurpación por parte de Gran Bretaña de las islas del Atlántico Sur.



En su discurso, el Presidente consideró que "un acto de colonialismo" como la usurpación de las Islas Malvinas "debería avergonzar a todo el mundo" y llamó a "seguir insistiendo" en el reclamo de soberanía.



"Reclamar la soberanía y que Argentina goce de libertad territorial debería llamar la atención de los más poderosos del mundo. Vamos a seguir insistiendo en que las Malvinas son argentinas y no estamos en paz con nosotros mismos si no seguimos reclamando, por los que dejaron su vida y por los que siguen peleando", expresó el mandatario, al referirse a los veteranos y a los soldados fallecidos durante el conflicto.



También señaló que "en ese reclamo no debe haber diferencias partidarias" porque " en esas tierras hay riqueza argentina y son bienes que nos son propios".



"Mientras no las integremos al territorio seguiremos careciendo de esas riquezas", alertó el jefe de Estado.



Tras reiterar que América Latina es un "territorio de paz", Fernández afirmó que "lo único que está montando" el Reino Unido en las islas es un "escenario propicio para armarse en el Atlántico Sur".