D’Alessandro pidió licencia como ministro de Seguridad porteño

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro anunció que se pedirá licencia de su cargo. El funcionario está implicado por el escandalo de chats filtrados que lo vincula con el Poder Judicial y empresarios.D'Alessandro dio una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de la Ciudad donde en primera instancia repasó estadísticas de seguridad de la Capital Federal. Al finalizar su discurso, dio a conocer que le solicitó al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, una licencia temporaria."Necesito tomarme una licencia, ordenar mis cosas, contener a la familia, que fue objeto también de estas infamias, y preparar la defensa de como desarticular y como demostrar la falsedad de cada una de estas operaciones a las que pretenden someternos", indicó D'Alessandro e informó: "En ese sentido, pedí tomarme una licencia temporaria. No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia a los efectos de poner en foco la situación".D'Alessandro argumentó que está "siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas, violan la intimidad y después montan situaciones que no son reales, editan situaciones para no hacerlas verdaderas y no importa que es verdad o mentira, solo quieren crear la posverdad". Según él ministro, a pesar de esto, él se encuentra "más firme que nunca".En cuanto a la duración de su salida del cargo, D'Alessandro aseguró que le pidió a Larreta extender sus vacaciones, a tomarse en enero, hasta 60 o 90 días, pero que deberá resolverlo con el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel. "Es temporal y el Jefe de Gobierno me entendió automáticamente", aseguró el ministro de Seguridad.