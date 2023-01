Upcn denunció al Ministerio de Salud por incumplir el acuerdo paritario

UPCN denunció al Ministerio de Salud ante el incumplimiento en el proceso de cobertura de vacantes, pases a planta permanente y reconocimiento de estabilidad a las y los trabajadores de la salud pública.La nota correspondiente fue presentada en la Secretaría de Trabajo y lleva la firma de la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.El Gremio señaló que, si bien no quiere resentir la atención de la salud de la ciudadanía "en caso de persistir los gravísimos incumplimientos denunciados, procederemos a iniciar las acciones legales correspondientes".UPCN dejó claro que Salud incumple lo acordado en el acta paritaria de octubre de 2021, lo que causa "un gravísimo perjuicio a los más de 1500 trabajadores del sector de salud pública que se ven privados ilegítimamente de incorporarse a la carrera administrativa, a la mejora en su situación de revista y los mejores derechos que ello conlleva, entre reconocimiento de estabilidad, ingreso a planta permanente, etc.".Al mismo tiempo, Carina Domínguez consideró que "la vulneración de derechos y menosprecio de la palabra empeñada por parte del área de salud del Estado provincial es de una gravedad suficiente como para motivar una medida de fuerza, pero desde esta asociación sindical, a los fines de no resentir el servicio de la salud a la ciudadanía en general, continuamos apelando a la razonabilidad de los funcionarios del sector para que se dé cumplimiento inmediato con lo acordado". Además, en la nota remarca que Salud es el único ministerio que no obedeció lo pactado en paritarias, introduciendo "un trato discriminatorio, arbitrario e inadmisible en relación a los trabajadores del área de salud de la provincia respecto del resto de los agentes de la Administración Pública Provincial"."Como el ministerio no responde a los reclamos de UPCN, nos vimos obligados a acudir a la Secretaría de Trabajo, que es el organismo de aplicación de las Convenciones Colectivas de Trabajo y quien garantiza y homologa los acuerdos paritarios", declaró la dirigente. En consecuencia, UPCN solicitó a Trabajo que corra traslado de la denuncia presentada al Ministerio de Salud "y se sirva a disponer todas las medidas esenciales y conducentes tendientes a lograr se efectivice el compromiso firme de parte del Ministerio de Salud de dar cumplimiento inmediato a la regularización de personal dentro del sector", tal como expresa la denuncia.