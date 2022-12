Scioli: “Lula es un convencido de la importancia de integrarnos cada vez más”

El próximo domingo, Luiz Inácio Lula da Silva asume por tercera vez el gobierno brasileño.



Elonce consultó al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien aseveró que su llegada a la Presidencia de Brasil, se vive “con muchas esperanzas del pueblo brasilero, con un gran acompañamiento no solo de los que lo han votado, sino también por los encuentros que ha tenido desde que ganó las elecciones hasta que va a asumir, que se ha reunido con diversos sectores de la vida política, económica y social”.



Señaló que Lula “es un hombre muy moderado, muy componedor; fanático y convencido de la importancia de integrarnos cada vez más”.



Respecto de la asunción del próximo mandatario del país vecino entendió que será “una jornada en donde todo transcurrirá en un marco de tranquilidad, de gran madurez democrática, y será un gran día para todos”.



Sobre la relación de ese país con Argentina, aportó: “Tal como lo ha dicho el propio Lula, la relación con nuestro país es una relación privilegiada. Se lo ha expresado ni bien ganó, al Presidente Fernández. Lo visitó Alberto y estuvimos junto al equipo de confianza de Lula, definiendo grandes objetivos. Esto va a tener múltiples beneficios para Argentina. Esta gran afinidad que hay entre ellos, la empatía, este momento que nos exige estar más unidos que nunca para fortalecernos”.



“Juntos somos un bloque muy atractivo para atraer inversiones, para exportar cada vez más. De hecho, Brasil volvió a ser el principal socio comercial de Argentina, había dejado de serlo: Recordarán cuando yo me hice cargo de esta embajada, era de esta manera por la gran diferencia ideológica. En términos prácticos hemos logrado cerrar la grieta. Hemos logrado grandes acuerdos y grandes avances, lo que vendrá será muy trascendente”. Turismo en Brasil Brasil es un destino elegido por argentinos para vacaciones. Scioli indicó a Elonce que ese país “tiene una gran diversidad para todos los gustos en materia turística y es para todos los presupuestos, además de una gran hospitalidad; es gente maravillosa. Y estamos atentos: forma parte de nuestro trabajo, a través de los 10 consulados, cuidar a los turistas argentinos que eligen este lugar”. El último adiós a Pelé A su vez, Elonce consultó al embajador argentino en Brasil sobre el astro brasileño falleció luego de batallar contra un cáncer de colon. “Los homenajes se empiezan a ver y las expresiones mundiales que hay sobre la memoria y el recuerdo de Pelé y lo que significó, no solo para Brasil sino para el fútbol mundial, van a tener su epicentro el próximo lunes cuando se le rinda su último adiós y el homenaje”. Argentina, campeón mundial Y sobre la final del Mundial que jugó Argentina con Francia, acotó: “hubo muchos brasileros que disfrutaron mucho del título argentino”.



“También es una lección. Yo lo viví en la Copa América, cuando llegaron los ‘chicos’, los fui a recibir al aeropuerto de Brasilia, vi la determinación con que llegaron, con el compromiso, el sentido más profundo de un gran equipo y a esto hay que tenerlo muy en cuenta para usarlo en cualquier orden de la vida; esos valores que llevan a un éxito, a un objetivo. Las cosas no pasan de casualidad. La Selección ganó porque se han conminado todos estos factores y la camiseta argentina que los ha motivado de una manera muy especial y con un Messi que ha deslumbrado al mundo”, opinó Scioli. Elonce.com.