Santa Fe extiende la emergencia por Covid hasta diciembre de 2023

El gobierno provincial decidió adherir este viernes al decreto nacional que extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia pública en materia sanitaria debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Entre otras cosas, la medida permite la reasignación de partidas presupuestarias para atención de salud y facilita la contratación de personal.



Según explicó el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, la prórroga de la emergencia en salud "reivindica el trabajo de fortalecimiento del sistema de salud, que sigue funcionando actualmente y que ha generado mejores condiciones en la atención sanitaria de cada persona en virtud de sus necesidades".



El funcionario advirtió que si bien la situación epidemiológica de la provincia y el país respecto a las infecciones por coronavirus es "diferente a lo que sucedía en 2020 y 2021", sigue existiendo una "alta demanda prestacional generado por las patologías crónicas no asistidas en pandemia", como las intervenciones quirúrgicas que no revestían urgencia o los controles de rutina que los pacientes dejaron de lado.



Al mismo tiempo, describió, la medida considera el crecimiento temprano de las patologías respiratorias no Covid, como la gripe o influenza, y el crecimiento de casos de coronavirus en el mundo.



Prieto apuntó que de acuerdo a criterios de la Organización Mundial de la Salud brindó recientemente recomendaciones temporales para preparar "un sistema de salud que sea sostenible" y que tenga un sistema de vigilancia permanente sobre las enfermedades respiratorias.



De acuerdo al último informe oficial, que corresponde al 26 de diciembre pasado, en la provincia de Santa Fe se notificaron por testeo 2.306 nuevos casos de Covid entre el sábado 18 de diciembre y el día previo a la Navidad. La primera semana del mes, los casos positivos habían sido 88.



La Capital.