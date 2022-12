Destituyeron a la presidenta comunal de Gobernador Etchevehere

Las razones

Fundamentos

por considerar que incurrió en una serie deque motivaron tal decisión, que a la vez se encuentra dentro de las facultades del organismo por la Ley de Régimen Comunal N° 10.644.Los vocales del Concejo Comunal expresaron que la decisión se debe a numerosas, y a la solicitud de destitución planteada por vecinos de la localidad.Franco Sandrigo, Martín Fasano, Roxana Pellegrini, Tania Barchi y Mariano Schmidt, integrantes del Concejo, aprobaron la Resolución N°032/2022 de destitución de Araujo, que será cursada al Tribunal Electoral para que en los próximos días determine la nueva autoridad comunal.Fuentes del Concejo detallaron que se llegó a un punto en que. A eso sumaron que no ejecutó las ordenanzas sancionadas, como las de programa de becas y apoyo a emprendedores, y no puso en funcionamiento una ambulancia comprada durante su gestión.El detonante de la situación fue un accidente de tránsito que ocurrió el 18 de noviembre en la exruta 131, oportunidad en que se requirió la ambulancia, pero no se encontraba disponible. Esto hizo que "la gente se cansara" y. A su vez, los vocales hicieron una presentación ante el gobierno provincial pidiendo su intervención ante las irregularidades señaladas y la respuesta fue un dictamen en el cual se dejó en claro que las comunas son autónomas para remover a las autoridades electas. Finalmente, se votó por mayoría absoluta la destitución de Araujo.La Resolución N° 32 expresa en los considerandos que la situación dada en la comuna es de "gravedad institucional", debido al proceder de la presidenta. A continuación, se detallan todas las ordenanzas aprobadas que no fueron cumplidas por Araujo, entre ellas, la creación del Consejo de Salud, el Fondo para el Desarrollo Productivo y Emprendedor y el Fondo de Desarrollo Cultural y Educativo. A esto agregaron una serie de observaciones por el manejo de recursos económicos sin aprobación del Concejo Comunal, publicóPor otro lado, en la resolución, los concejales le reprocharon a la presidenta comunal la no presentación de rendiciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, la no puesta en funcionamiento de la ambulancia mencionada, así como la situación dada por el accidente del 18 de noviembre, entre otras causas.

Sesión del 28 de diciembre 2022 Publicado por Concejo Comunal de Gobernador Etchevehere en Miércoles, 28 de diciembre de 2022

Ataque a Araujo

Tras destituida de su cargo, Araujo denunció que desconocidos - en horas de la madrugada-, donde estaba su madre; los atacantes destrozaron una ventana y los vidrios cayeron donde dormía mi hijo, según publicó