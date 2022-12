Victoria Donda no continuará al frente del INADI

Victoria Donda no continuará al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Fuentes de Casa Rosada adelantaron que el Presidente resolvió no renovar su nombramiento como interventora del INADI. El objetivo formal es normalizar la conducción del organismo. Según trascendió, en la decisión pesó también el acercamiento político de Donda al kirchnerismo.



La exdiputada Donda asumió como interventora del INADI junto con el gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019. En las últimas horas, la conducción del organismo difundió un informe de gestión durante el último año, en el cual consignó la recepción y el tratamiento de 2542 denuncias, la mitad realizadas por mujeres, con el ámbito laboral como espacio predominante de los episodios relevados. Posiblemente haya sido la última actividad de la actual conducción del Instituto.



El nombramiento de Donda como interventora vence el 31 de diciembre y la decisión del Presidente es no renovarlo. El propósito de Alberto Fernández es normalizar el INADI y avanzar con la designación de un titular definitivo.



"Cristina nos marcó hacia dónde hay que seguir construyendo”, dijo Donda el miércoles, tras el discurso de la vicepresidenta en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Villa Dominico. “Confío en Cristina que ha sido la arquitecta de la victoria en 2019 y confío que será la arquitecta en 2023”, agregó, antes de definir a CFK como “la dirigente más importante a América latina". Su posicionamiento dentro del mapa interno del Frente de Todos no sería ajeno a su alejamiento del INADI. (Página12)