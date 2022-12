Bordet puso en funciones al primer cuerpo de guardaparques de Entre Ríos

Hermosa jornada

El gobernador Gustavo Bordet presentó al primer cuerpo de guardaparques de Entre Ríos. Tras un periodo de formación llevado a cabo por el gobierno provincial, y la creación de los cargos específicos, realizarán la custodia del sistema de áreas naturales protegidas.El mandatario provincial encabezó en Colonia Elía la entrega de certificados e indumentaria a las 26 personas que integran el primer cuerpo de guardaparques de Entre Ríos. “Esto genera arraigo y amor por el lugar en el que uno vive, y también protege los recursos naturales de la provincia”, afirmó.El primer Cuerpo Provincial de Guardaparques cuenta con 26 personas de las distintas áreas naturales de la provincia. De ellos, nueve tendrán la función de custodiar las 4.000 hectáreas del futuro Parque Natural Provincial en las islas del bajo río Uruguay que se crea en el marco del proyecto Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Durante la visita, el mandatario entregó también un aporte de 500.000 pesos al municipio para cubrir gastos de la fiesta aniversario de Colonia Elía.Bordet estuvo acompañado por el intendente de Colonia Elía, Gabriel Barbará; el presidente de Iapser Seguros, Tomás Proske; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la secretaria de Ambiente, Daniela García; y el senador provincial Horacio Amavet, entre otras personas.“Volvemos a Colonia Elía con este propósito de seguir avanzando en la conformación del Primer Parque Provincial que tiene Entre Ríos que es en las islas del bajo río Uruguay”, expresó el mandatario.En ese marco, agradeció al intendente que, “cuando empezamos a trabajar en esta idea, rápidamente nos ayudó y se puso a disposición para la organización; y también fundamentalmente a la Fundación Iapser y a Mariel que -cuando vinimos el año pasado-, asumimos el compromiso de trabajar en la construcción de este parque y de tener el cuerpo de guardaparques necesarios para llevar adelante la concreción del mismo”.Detalló luego que Islas y Canales Verdes del Río Uruguay tendrá un cuerpo con nueve guardaparques. Expresó sus felictaciones “especialmente a todos los que trabajaron para dar un paso más en la creación de este parque, que es un circuito integrado de kayak y que sin lugar a dudas favorecerá en materia turística”. Además, resaltó que “de los nueve guardaparques, siete son de Colonia Elía”.“Esto también genera arraigo y amor por el lugar en el que uno vive, y también protege los recursos naturales que tenemos en la provincia, porque acá están recibiendo la titulación de la capacitación guardaparques de otros lugares de la provincia que trabajan mucho y que no habían tenido la posibilidad de una capacitación ni el reconocimiento formal por la tarea que realizan. Recorro la provincia y veo cómo trabajan a veces en forma autodidacta, pero lo hacen porque aman este trabajo y profesión. Era necesario que cuenten con el acompañamiento del Estado para poder seguir desarrollando estas acciones”, manifestó.Seguidamente, Bordet destacó que “Entre Ríos es una provincia muy bien distribuida demográficamente y muy rica en recursos naturales; y es una bendición tenerlos. Pero si no los cuidamos y protegemos, sin duda las generaciones futuras no lo van a disfrutar como nosotros”.“Ustedes cumplen un rol fundamental en ese cuidado de los recursos naturales, por eso al cometido de la profesión que están llevando adelante y que van a llevar adelante quienes se inicien, lo valoramos mucho”, sostuvo en diálogo con los guardaparques.Luego expresó su agradecimiento “a todos quienes hacen posible esto que empezó hace muy poco, pero que avanzamos muy rápido y queremos hacerlo más rápido todavía, porque a veces el tiempo en materia ambiental no nos espera. Y mientras tengamos asegurado que haya gente cuidando los recursos naturales, nuestras islas, nuestros paseos y parques, podemos prevenir incendios, destrozos y perjuicios sobre los recursos que todos queremos para nuestra provincia”.Por último, deseó “muchos éxitos a los nuevos guardaparques, porque de ustedes también depende gran parte del futuro del cuidado de los recursos naturales de la provincia”.Por su parte, el intendente de Colonia Elía, Gabriel Barbará, definió al encuentro como “una hermosa jornada para la provincia y Colonia Elía”, y dijo “estar muy contento por este acto de entrega de certificados para el Primer Cuerpo de Guardaparques de la provincia y por el desarrollo que se está llevando adelante”.Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Ambiente, Daniela García, expresó su agradecimiento a todos los que colaboraron con la capacitación y que posibilitaron “empezar a darle vida al Cuerpo de Guardaparques Provincial”.Luego destacó la visión del gobernador de crear el Cuerpo de Guardaparques Provincial y el apoyo incondicional de la Fundación Iapser. “Así arrancó este sueño que hoy se concreta, así que muy feliz en lo personal y muy feliz por la provincia porque este es el primero de muchos otros grupos de guardaparques que se formarán”, indicó.También valoró a “los guardaparques que se formaron, que pusieron dedicación, que estudiaron y que rindieron”, y a sus familias por el apoyo brindado. “Gracias por confiar en la provincia y en el trabajo que encaramos”, sostuvo la funcionaria, quien finalmente mencionó que el nuevo cuerpo cuenta con “26 personas de 17 áreas protegidas de la provincia”.La instancia de formación de la cual este martes se otorgaron las certificaciones está avalada por el Consejo General de Educación (CGE). La capacitación fue organizada desde la Secretaría de Ambiente, financiada con fondos provinciales y aportes de parques nacionales, la ONG Wildlife Conservation Society (WCS), Fundación Banco de Bosques, la Fundación Iapser, así como también docentes de Parques Nacionales, Fundación Humedales y Salto Grande.