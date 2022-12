Gainza: “La única razón por la que convocan al SITU es para aumentar la tarifa”

El dirigente de Juntos por el Cambio de la ciudad de Paraná, Emanuel Gainza, se refirió a la discusión por el aumento de la tarifa de colectivos y expresó que “es lamentable que, en 3 años de gestión, la única razón por la que se convoca al SITU (órgano de transporte municipal) es para aumentar el boleto, pero nunca para discutir cómo mejorar el servicio.”“El único punto en el orden del día de las reuniones sobre transporte, es el de la tarifa; y aún en los casos que se han aprobado los aumentos, el servicio no presenta mejoras considerables; todos los días los vecinos padecen cada vez más demoras en los recorridos y están pendientes a los paros sorpresivos que los obligan a gastar más dinero para ir a trabajar y buscar otros medios de transporte”, dijo el ex concejal.“Ya van más de 3 años de esta gestión municipal y no ha habido un sólo avance en tema transporte. Sabemos que es un tema complejo, pero la situación en la que estamos requiere de acciones urgentes por parte de la Municipalidad”.“Estamos a disposición del Intendente para colaborar y trabajar juntos en las propuestas que pueda realizar la Municipalidad para pensar y discutir mejoras de fondo sobre el sistema; pero a esta altura, la inacción y la indiferencia sobre el tema transporte no pueden seguir siendo una opción”, expresó finalmente el dirigente.