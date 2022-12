Rechazan suba del boleto de colectivo: “Es aumentar un servicio que no existe”

Paraná Concejales votarán este jueves el aumento del boleto de colectivos en Paraná

Este jueves el Concejo Deliberante de Paraná, en su última sesión del año, podría aprobar el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros que eleva el precio del boleto general a 94,50 pesos. La oposición manifestó que no votará a favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Municipal, pero los 8 votos oficialistas, serán suficientes para aprobar la suba.Desde la Asamblea Ciudadana Vecinalista, manifestaron su rechazo a este nuevo aumento del boleto de colectivos y apelaron “a la racionalidad” de los ediles para “que no castiguen a los paranaenses” con otra suba en el transporte.que las razones por las cuales rechazan este aumento, “son las mismas por las que rechazamos antes, con el agravante que este aumento se da en una situación donde hay una reducción del colectivo circulante y en un momento donde el boleto estudiantil se da de baja. Llega en un momento en que no le conviene a nadie”.“Entendemos que es aumentar un servicio que no existe. La empresa dice que tiene 190 coches para brindar el servicio y nosotros sabemos que la totalidad del año lo brindó con menos de 110; ahora con la reducción del servicio lo va a brindar con menos de la mitad de eso, o sea que el subsidio sólo está yendo a garantizar la rentabilidad de la empresaria y no a que el servicio de transporte funcione, que es lo que reclamamos”, mencionó.En relación al pedido de aumento de la empresa y lo que finalmente se otorgaría, Rossi mencionó: “Los empresarios plantean que brindan un servicio de primera y piden plata como si así lo hicieran, y entonces los concejales diceny acuerdan el precio del boleto, como lo hicieron ahora. Es un circo con el cual ya nos tienen cansados porque el servicio no se garantiza, que es lo importante”.“En la diaria sabemos que hay momentos en los que hay que esperar más de 50 minutos el colectivo, ellos dicen que hay una frecuencia de 20 pero no es así”, dijo el integrante de la asamblea y apeló “a la racionalidad de los concejales y que no nos castiguen otra vez con un aumento de un boleto de un servicio que no existe”.