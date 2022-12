Transporte urbano: “La calidad del servicio no amerita aumentos”, dijo Murador

Paraná Concejales votarán este jueves el aumento del boleto de colectivos en Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná sesiona este jueves 29 a las 9 en el Salón "Mariano Moreno". Será la tercera sesión de prórroga y última del 2022.En la oportunidad se tratará el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo Municipal mediante el cual se propone un aumento para el boleto del transporte urbano de pasajeros. El texto de la iniciativa fija el valor del Boleto General en 94,50 pesos; el Boleto Primario en 9,50 pesos; Boleto Secundario, 23,60 pesos; Boleto Terciario y Universitario, 28,40 pesos; Boleto Obrero, 61 pesos; Boleto Jubilado, 43 pesos; Boleto Nocturno, 123 pesos; Franja Horaria, 76 pesos, y Combinado, 95 pesos., el concejal Emiliano Murador, presidente del Bloque Políticas para la República, adelantó que no apoyarán el aumento propuesto por el Ejecutivo y dio sus razones.“No acompañamos el proyecto basándonos en la calidad de la prestación del servicio, que no amerita que se implementen aumentos. Si bien consideramos los aumentos que se van dando por la inflación en los costos, entendemos que hay alternativas que incluso hemos planteado en las reuniones del SITU, donde podrían generarse recursos para el sistema, que sea más sustentable y que los aumentos no vayan al bolsillo del ciudadano”, mencionó.El concejal explicó que este nuevo aumento en el boleto “se plantea como un sustento para poder dar continuidad al servicio, lo cual de alguna forma estaría avalando el mal servicio que se está prestando. Creemos que hay que transformar el sistema con cuestiones y decisiones políticas y técnicas que hagan al sistema más sustentable, eficiente y que redunde en una mejor prestación”.“Lamentablemente el sistema depende cada vez de los subsidios, pero puede haber alternativas para generar recursos, por ejemplo, a través del sistema de estacionamiento medido, que hoy no está funcionando. Hicimos el planteo, pero no tuvimos ningún avance en concreto. Esperamos que el Ejecutivo empiece a tomar decisiones para el usuario no pague los aumentos y los recursos salgan de otro lado”, dijo Murador.Finalmente, y en relación a lo que podría ocurrir en la sesión de este jueves, teniendo en cuenta que la oposición no dará su voto para la suba del boleto, el edil de Políticas para la República dio cuenta que “el oficialismo con sus 8 bancas tiene los votos suficientes para avanzar y seguramente el día de mañana se va a dar la aprobación de esta adecuación tarifaria con la decisión política unilateral del Ejecutivo”.