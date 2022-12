Proponen que licitación de hidrovía esté a cargo de la Administración de Puertos

EN VIVO | Conferencia de prensa del ministro de Transporte, @DiegoGiuliano, al término de la reunión del Consejo Federal Hidrovía. https://t.co/6aRevP670R — Casa Rosada (@CasaRosada) December 27, 2022

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, informó este martes por la tarde que la Administración General de Puertos recibirá la gestión de la vía navegable troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, decisión tomada en el marco de una reunión del Consejo Federal de la Hidrovía que se llevó a cabo en la Casa Rosada y de la que participaron los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco).En una rueda de prensa brindada tras la reunión, Giuliano dijo que se definió que la Administración General de Puertos "reciba la gestión de la vía navegable troncal" y que la misma tendrá a su cargo -a través de licitaciones- la realización "no solo los trabajos de dragado y balizamiento, sino también las áreas de expansión de las vías navegables troncal".Señaló que durante el encuentro se habló también "de la expansión hacia el Pilcomayo por el río Paraguay, en Formosa; y también la extensión hacia el puerto de Posadas, por el Paraná-Paraguay"."Estamos en un proceso de establecimiento de peajes de Santa Fe al norte, algo que durante 10 años la Argentina no llevó adelante, y que hoy ha decidido ese cobro, no solamente para el tráfico nacional sino también internacional, con una tarifa específica", precisó Giuliano."Otro tema que se ha tratado es la posibilidad de que el Ente Nacional pueda establecer un orden de prioridades en materia de obras de acceso a los puertos públicos del país es decir, el entendimiento de que la vía navegable reciba esa posibilidad de que tengamos acceso a puertos públicos y a los riachos", agregó el ministro."Este es un acuerdo de las siete provincias costeras y en este mismo momento estamos elevando al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable para que le proponga al Presidente (Alberto Fernández) las modificaciones de este acuerdo entre los gobernadores y, en este caso, el Ministerio de Transporte", completó.En la reunión también estuvieron presentes la secretaria de Gestión de Transporte de ese Ministerio, Jimena López; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, y el secretario de Interior de esa cartera, José Lepere; y el interventor de la Administración General de Puertos, José Beni.En representación de Formosa estuvo Fernando De Vido, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); por Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, abogado Fiscal de Estado provincial; por Corrientes, Adolfo Escobar Damus, director de Transporte Fluvial y Puertos de la provincia; y por Misiones, Ricardo Babiak, presidente del Directorio de la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana.