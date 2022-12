La diputada Lucía Varisco hizo público un informe sobre su labor legislativa

Cerrando el año 2022, la diputada Provincial(UCR) Lucía Varisco, a modo de rendición de cuentas y luego de una de las últimas sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en la que junto a su bloque de la UCR se abstuvieran de votar y aprobar la ley de Presupuesto enviada por el gobernador Bordet, indicando entre otros argumentos serias inconsistencias y la subejecución de partidas que lleva a una licuación de la inversión real y su consecuente utilización de los fondos no invertidos en la herramienta financiera de los plazos fijos, transformando la herramienta presupuestaria en una verdadera bicicleta financiera.



En tal sentido La legisladora radical, ratificó su compromiso de “seguir siendo oposición real, honrando el cargo para el que fue elegida y generando además instancias superadoras que puedan amalgamar los intereses de los ciudadanos y sus instituciones con los del Estado”.

La legisladora expresó que “hago política desde un gran compromiso social, en el sentido más profundo de la palabra y esto conlleva un compromiso permanente con el pueblo que represento, desde ahí tiene sentido mi labor legislativa y mis acciones políticas”



Hasta la fecha fueron presentados 30 Proyectos de Ley; 14 de Resolución; 7 de Declaración y 35 Pedidos de Informes.

Entre algunos los proyectos presentados durante el año 2022 se pueden citar los siguientes:

Proyectos de Ley

Ley de Boleta Única: Expone de manera clara toda la oferta electoral. Evita anomalías y vicios. En la implementación de este sistema lo más importante es que el Estado asume la responsabilidad de llevar las opciones electorales a las mesas de votación, y garantizar así al elector y a cada partido político que encontrara toda la oferta electoral, generando un aporte a la transparencia eleccionaria y habilita además la igualdad de condiciones en las candidaturas de los partidos en cuestiones económicas.



Se propone establecer un régimen de reparación excepcional destinado a atender las serias consecuencias sociales, económicas y laborales a raíz del cierre del ex frigorífico regional Santa Elena.



En materia ambiental se requiriò adherir a la ley n°27.621, ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la República



Crear el “Servicio de Atención Comunitaria (SAC)” en todo el territorio provincial, para generar y sostener una propuesta de atención psicoterapéutica accesible y de calidad hacia la comunidad. Contribuir de manera comunitaria al sistema de salud provincial en la cobertura del derecho a la salud mental de las personas. Propiciar un espacio de formación, debate y supervisión para psicólogas y psicólogos que inician su profesión en la psicología clínica. Desarrollar y potenciar políticas institucionales en salud mental y colectiva.



Reconocer, promocionar y estimular el ejercicio de los derechos de las juventudes que se encuentren en el territorio de la provincia de Entre Ríos. La situación de vulnerabilidad que afecta a muchos jóvenes de la provincia, obliga a poner en cabeza del Estado, a través de la presente ley, el reconocimiento, ampliación y afianzamiento de derechos a este relevante e insoslayable segmento de la población. Constituyendo a la juventud como una verdadera política de Estado.



Ley de promoción del primer empleo y el empleo joven. El objetivo principal es garantizar el acceso de los jóvenes al trabajo decente, es decir, a “empleos productivos que proporcionen un ingreso digno, estabilidad y protección social para los trabajadores y sus familias, libertad de organización y participación en las decisiones que afectan a los trabajadores a través del diálogo social.”



Ley para Crear el “Programa de residencias en kinesiología y fisiatría” en todo el territorio provincial. Esto permite socializar el desarrollo de la atención de la salud promoviendo beneficios también a profesionales especialistas.



Proyecto de ley de Equinoterapia. Tiene como principal objetivo establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la misma, permitiendo además difundir su práctica, estableciendo los requisitos y las condiciones que deberán cumplir los centros e instituciones especializadas en la materia.



Creación del Colegio de la Medicina de Entre Ríos. Una necesidad puesta de manifiesto por el Círculo Médico de Paraná, La Federación Médica de Entre Ríos y otras entidades que aglutinan a la mayoría de los profesionales de la salud de la provincia.



Poner en marcha un Programa Provincial de Economía Circular. Esta es la intersección de los aspectos ambientales, económicos y sociales; que ante el notable agotamiento de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles; propone un nuevo modelo de sociedad, que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos y por ende su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. De modo que, los recursos de unos se convierten en recursos para otros. La Economía Circular surge como una respuesta necesaria y humanística ante la necesidad de transformar el modelo económico que ha prevalecido (y sigue prevaleciendo) en la industria y el consumo: la economía lineal.

Proyectos de Resolución Requerir al Poder Ejecutivo a fin de instar a que en todas las instituciones públicas donde se trabaje con manipulación de medicamentos y farmacia, preparación de recetas y dispensa de medicamentos, realización de servicios, vigilancia o desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, remunerados o no, que requiera el conocimiento científico o técnico que emana de la posesión del título universitario de farmacéutico, se contrate a los profesionales farmacéuticos matriculado en esta provincia para dar cumplimiento a lo establecido por ley provincial n° 3818.



Solicitar al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que tome las medidas necesarias para que se contraten profesionales de la psicología, matriculados en nuestra provincia, en todas las instituciones públicas.

Pedidos de Informes Sobre qué tipo de formación recibe el personal policial en relación al trato de personas con discapacidad.



Si se han llevado adelante capacitaciones en la temática de género y violencia



contra las mujeres, en relación a la implementación de la ley Micaela a las



fuerzas de seguridad de la provincia de entre ríos.



Requerir se informe respecto a los lamentables hechos recientes de público conocimiento, vinculados a menores y la búsqueda de paraderos cuya responsabilidad recae en el Copnaf, organismo del Estado Provincial, cuyas acciones vienen siendo puestas en tela de juicio a partir de reiterados hechos indeseados.

Proyectos de Declaración Enérgico rechazo y repudio a los bombardeos e invasiones en Ucrania por parte de Rusia. Se condena el uso de la fuerza por parte de las acciones llevadas adelante por el presidente Vladimir Putin y rechazamos que la acción militar sea la respuesta a cualquier hostilidad entre naciones. Dichas decisiones ponen en peligro al mundo entero, vulnerando directamente la integridad territorial y la soberanía de Ucrania



Disponer que en todas las instituciones públicas donde se trabaje con manipulación de medicamentos y farmacia, preparación de recetas y dispensa de medicamentos, realización de servicios, vigilancia o desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, remunerados o no, que requiera el conocimiento científico o técnico que emana de la posesión del título universitario de farmacéutico, se contrate a los profesionales farmacéuticos matriculado en esta provincia para dar cumplimiento a lo establecido por ley provincial n° 3818.



Solicitando al Poder Ejecutivo a que actualice de manera inmediata el haber jubilatorio de las amas de casa beneficiarias de la ley nº 8107, para dar cumplimiento a lo establecido por ley provincial n°9751 en su artículo n° 11.



Reclamando sobre la implementación y reglamentación de la ley provincial n°10.930 de Enfermería, por cuanto involucra cuestiones inherentes a la atención de la salud y también sobre los derechos y obligaciones de los profesionales.