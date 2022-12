El Gobierno acordó pagar un bono extra a los titulares del Potenciar Trabajo

Otra reunión

Tras las 20 mil bajas en el programa Potenciar Trabajo por irregularidades y buscando descomprimir las protestas de las organizaciones sociales, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se reunió con los dirigentes de la UTEP, con los que firmó un acta acuerdo. El ministerio se comprometió por esa vía a crear una mesa de trabajo con los movimientos, para -señaló- “fortalecer las ramas productivas de la economía popular”. El acta es una señal de distensión con las organizaciones territoriales que integran el Frente de Todos. Este miércoles, Tolosa Paz recibirá a los dirigentes de la opositora Unidad Piquetera.El acuerdo fue firmado al término de una reunión en la que participaron el titular de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro y otros de sus referentes como Gildo Onorato (Movimiento Evita), Dina Sánchez (Frente Darío Santillán), Norma Morales, Daniel Menéndez (ambos de Barrios de Pie) y Nicolás Caropresi (Movimiento de Trabajadores Excluidos). Estas organizaciones, pese a su pertenencia al gobierno, vienen denunciando el ajuste en el programa Potenciar Trabajo, publicóEl entendimiento incluyó los siguientes puntos, según detallaron fuentes de las organizaciones sociales:, igual al de fin de año. (A diferencia de 2020 y 2021, cuando el aguinaldo social fue el equivalente a un plan, este diciembre los titulares del Potenciar cobraron 13.500 pesos, es decir la mitad).. (Por cada proyecto se elabora un expediente; hay expedientes aprobados que quedaron frenados, con las cuadrillas o cooperativas esperando herramientas e insumos para trabajar).-Entrega para la confección de guardapolvos y otras confecciones de compre estatal.de la agricultura familiar, para abastecer de alimentos frescos a los comedores populares.hagan obras núcleos húmedos (cocinas y baños) en viviendas de los barrios populares.Es que en diciembre hubo fuertes protestas de la UTEP y de la Unidad Piquetera, luego de que una serie de elementos mostraron la intención de la Casa Rosada de recortar el principal programa de Desarrollo Social, un salario social complementario que llega a 1 millón 300 mil trabajadores de la economía popular. Primero, Desarrollo Social anunció que no agregaría más beneficiarios y que las bajas -por ejemplo, de personas que salgan del Potenciar por encontrar empleo- no serán ocupadas por otras personas. Luego hubo un intento de dar de baja a 200 mil titulares del Potenciar -bajas que finalmente quedaron en 20 mil-; también hubo versiones sobre que el Potenciar será desenganchado de la actualización del salario mínimo, un modo de licuarlo. Mientras estos hechos se suceden, el FMI recuerda, en cada una de las revisiones del acuerdo con el gobierno argentino, la recomendación de focalizar -léase reducir- los programas de asistencia. El último recordatorio tiene apenas unos días: el 22 de diciembre, en un comunicado de prensa por la tercera revisión del acuerdo con Argentina, el directorio del FMI señaló que “para reducir el déficit fiscal primario al 1,9 % del PIB en 2023” el gobierno deberá “mejorar la focalización de los subsidios energéticos y la asistencia social”.El miércoles Tolosa Paz tiene previsto recibir a los referentes de la Unidad Piquetera, integrada por organizaciones de la izquierda y que vienen de acampar frente a Desarrollo Social, indicó“Seguimos reclamando que lleguen las herramientas a los lugares de trabajo y los alimentos a los comedores y merenderos”, dijo Silvia Saravia, coordinadora territorial de Libres del Sur. Otro de los reclamos con los que irán a la reunión son “que no se desacople el monto del Potenciar del Salario Mínimo Vital y Móvil, porque ya este fin de año no se pagó el aguinaldo como tal, sino un bono con un monto arbitrario”.Por otra parte, el Frente Darío Santillán decidió mantener una jornada de protesta a las puertas de los supermercados, que realizará hoy para visibilizar la crítica situación social y la responsabilidad de las grandes cadenas en la suba de los precios de los alimentos.“Como todos los años contábamos con el aguinaldo, derecho conquistado en la lucha por los y las trabajadoras de la Economía Popular, pero se anunció un miserable bono para el sector. Nadie puede pasar las fiestas con 13.500 pesos en 2 cuotas de 6.750, nadie puede preparar una cena digna para compartir con sus seres queridos con 6.750. Por eso vamos a las empresas que más ganaron en la pandemia, que son las mismas que le ponen el valor a la comida de todos los argentinos”.“Llegamos a este fin de año con profunda pobreza y sueldos de miseria. Las políticas del gobierno no llegan a los de abajo. Hay crecimiento pero se lo quedan 4 vivos. Los formadores de precios son los principales responsables de la inflación hoy en Argentina. Si ellos se llenan los bolsillos con una necesidad básica como es la comida, que ahora la repartan un poco con los más humildes”, señaló Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP y vocera del Frente Darío Santillán.