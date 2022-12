Fundación Iapser y Municipio de Paraná capacitan a pescadores de Puerto Sánchez

Trabajo conjunto

Natación

El gobernador Gustavo Bordet participó de la firma de un convenio de colaboración entre la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, para el desarrollo de actividades de capacitación de pescadores de Puerto Sánchez y sus familiares.En el encuentro del que también participó el presidente del Iapser, Tomás Proske, se labró un acuerdo que también contempla la provisión de elementos de protección.Tras la firma que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones, el intendente de Paraná, Adán Bahl, agradeció a la Fundación Iapser y a Mariel (Ávila), porque tuvo la iniciativa. “A partir de este convenio de ejecución inmediata se entregan 50 chalecos”, luego de “un pre análisis que se hizo con la Comisión Vecinal, de las personas que están hoy haciendo la pesca habitual y normal”.“A nosotros nos interesa fundamentalmente tener esta capacitación. A veces las personas que pescan, los que pescamos sabemos o no sabemos nadar y hay muchas personas que todos los días salen a buscar su sustento, los frutos del río que se disfrutan aquí en la ciudad de Paraná y no saben nadar”, expresó Bahl en referencia a la importancia de la capacitación.Explicó que la iniciativa de la Fundación Iapser, “fue trabajar junto al municipio, al a comisión vecinal, hacer el relevamiento especialmente en adolescentes y jóvenes que hoy están pescando, no saben nadar, y con un convenio con el Club Estudiantes de Paraná, a quien agradecemos estar trabajando junto a nosotros, se le va a dar de manera intensiva el curso para que aprendan a nadar".Bahl destacó que "no solamente son herramientas que puedan utilizar de seguridad como es el chaleco, siempre hay que tener el chaleco cuando uno está arriba de una embarcación, pero también las técnicas mínimas de poder nadar para una contingencia, todos los que vivimos en Paraná con un río tan hermoso como el que tenemos, debemos saber nadar y en esto los clubes desarrollan una actividad muy importante además de la que realiza la provincia y el municipio".Finalmente, dijo estar "muy agradecido y por supuesto la comisión vecinal y los pescadores que van a recibir este entrenamiento también lo están".Por su parte, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, precisó que firmaron un convenio con el municipio de Paraná, y “que mañana ya se plasma en hechos con la capacitación para clases de natación para chicos de la zona de puerto Sánchez y 50 chalecos salvavidas para las embarcaciones, luego de un relevamiento que se hizo con el municipio”.Seguidamente, dijo que hoy fue la formalidad del convenio con la Fundación y el municipio, y “mañana empezamos a cristalizar este nuevo proyecto”, afirmó.Es de destacar que el traslado de los pescadores del barrio de Puerto Sánchez al Club Estudiantes estará a cargo de la Fundación Iapser para que pueda concretarse.

Los fundamentos

Para la concreción de este convenio se tuvo como antecedente que la Municipalidad de Paraná, a través de distintos organismos y dependencias, ejecuta políticas públicas vinculadas con los objetivos de la Fundación Iapser como el fomento de la integración social, la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y a la formación laboral, y la concientización en materia de seguridad en el trabajo, entre otros.En virtud de ello, es de interés de las partes llevar a cabo actividades concretas en forma conjunta, con la finalidad de atender necesidades de la comunidad, suscribiendo convenios de colaboración en los que se delimite la participación que a cada firmante le corresponda.Además, se tuvo en cuenta que, en la zona de Puerto Sánchez, ubicada en la ribera de la capital entrerriana, habitan muchas familias que, en su gran mayoría, viven de la pesca.