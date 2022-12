El descargo de autoridades de escuela en la que CGE detectó “irregularidades”

El testimonio de los padres

A la espera de una nueva determinación del CGE

La apoderada legal de larecusó la resolución del Consejo General de Educación por la que advirtieronque llevaron al CGE a prohibir la matriculación de alumnos en 2023. Mariela Milocco cuestionó la determinación de Educación y abrindó sus fundamentos.explicó Milocco aDe acuerdo a lo que indicó, la abogada de la institución educativa de gestión privaday realizó el pedido de nulidad, y por el daño causado a la comunidad educativa siendo que en San Benito no abundan las escuelas y en Paraná están abarrotadas de niños”.Milocco repasó que, en la primera resolución, desde CGE adujeron falta de profesionalismo docente, a lo cual, la apoderada legal de la escuela remarcó que “todas las docentes tienen título habilitante sino no podrían cargar informes y libretas, entre otros trámites docentes en el sistema de gestión”. “Y si aducen falta de profesionalismo, los docentes provienen de una facultad que el CGE mismo avala”, agregó.“Y en la segunda resolución solo nos permitían el funcionamiento de las salas de 4 y 5, de 2º a 4º y no permitían las salas de maternal en el Nivel Inicial”, sumó Milocco.“La supervisora de Educación Privada le contestó a una mamá que la educación de la escuela es superadora, con lo cual, no entendemos cómo si es una escuela que trabaja enque es a lo que el CGE quiere llegar en todas las escuelas para que se trabaje con áreas integradas,, fundamentó la apoderada legal del “Instituto Gabriela Brimmer”.Asimismo, la responsable de la escuela de San Benito cuestionó la labor de las supervisoras de Educación., se preguntó.Conocida la resolución del CGE, un grupo de padres que envía a sus hijos al “Instituto Gabriela Brimmer” se presentó en la escuela para constatar la situación y manifestar su apoyo a las autoridades de la institución educativa.“Mi hijo tiene autismo y hace unos años cuando ingresó, no se dejaba tocaba tocar por sus compañeros y hablaba muy poco. Hoy, Isaías se expresa, se comunica y se relaciona con sus compañeros, se apropió de todos los contenidos que la escuela le brindó y la inclusión de mi hijo fue al 100% porque él trabaja en grupo con sus compañeritos, lo integran y lo cuidan en las fiestas de cumpleaños”, contó Marisel Ojeda e instó a las supervisoras “a recorrer las aulas”.“Es hermosa la educación de esta escuela y no queremos que cierren la institución”, completó otra de las mamás, Natalia Suracuna.Para un papá, Antonio Romero, la resolución del CGE es “arbitraria”.La apoderada legal del “Instituto Gabriela Brimmer” de San Benito se mantiene a la espera de la resolución a la recusación realizada por la abogada de la escuela.con todos sus grados y salas porque la segunda resolución es hasta discriminatoria; deja a 33 chicos afuera y a 8 con discapacidad”, fundamentó Milocco. Y agregó: