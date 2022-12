"Negros de m… y planeros": los insultos de jueza a albañil que reclamaba deuda

Insultos

Amenaza

Qué pasó después de los escandalosos audios

La jueza Laura Buyatti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela insultó y amenazó de muerte a un albañil quién le exigía a su expareja el pago de trabajos realizados y no abonados.Las fuertes declaraciones de la magistrada se conocieron a partir de dos audios que comenzaron a viralizarse esta semana. En estos, se escucha por un lado a la jueza y por el otro al albañil, Marcelo Acosta, quien intenta explicarle por qué la nombró en los medios locales, en el marco del reclamo que viene haciendo por la falta de pago de una serie de trabajos de albañilería realizados al comerciante villangelénse, José Álvarez Tovar, expareja de la magistrada."Negros de mierda", "tapecitos", "planeros", "te voy a encajar un tiro en la frente". Esas son algunas de las expresiones que se escuchan decir a la magistrada, quien está al frente de un juzgado dedicado a velar por el bienestar de menores de edad y también para impartir justicia en conflictos familiares. “Soy mujer y estamos en la era de la mujer”, afirma la jueza mientras el albañil explica que solamente pide el pago de la deuda.Asimismo, Buyatti amenazó a Acosta: "Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Yo lo conozco al sistema papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder, ¿sabes papi? Vos venís a violar mi domicilio particular, yo soy Laura Buyatti y acá estoy yo y mi hija, somos dos mujeres que vivimos solas", insistió."Usted me amenazó", le recrimina el albañil. "Son cinco negros de mierda que arruinan el país", redobló la jueza. "Yo quiero que su esposo me pague", respondió él. "Te mando a la cana, te mando a la cana", siguió ella.La mujer insistió con que se le había pagado al albañil y reiteró: "Enseguida te va a caer la cana, papi. Vos me seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana"."¿Vos sos poronga? ¡Yo soy diez veces más poronga y encima soy mujer! ¡Soy mujer, papito, soy mujer! ¡Soy mu-jer!", continuó Buyatti.De acuerdo a InfoQom, a la jueza Buyatti la investiga la Juez de Garantías de Villa Ángela, Yolanda Alvarenga de Gómez Samela. En tanto, los fiscales de la Procuración General ya pidieron que se abra una investigación jurisdiccional.

El antecedente

Solidaridad

La decisión fue de oficio, después de tomar "conocimiento a través de redes sociales y portales (...) de una presunta conversación telefónica". Se analiza si la conducta de la magistrada se encuadra en los delitos de amenazas agravadas y abuso de poder en concurso ideal."Quiero arreglar mi trabajo, que le paguen a la gente y quiero que se haga justicia", le dijo el albañil Acosta a InfoTAG.Por su parte, Laura Verónica Buyatti trató de minimizar el episodio: dijo que fue usada y que sufre ataques de pánico, además de calificar las amenazas y los insultos como "cosas que se dicen en una discusión". "No me jodan", les respondió a los medios provinciales."Estaba sacada, ellos venían mandándome mensajes hace días", le explicó a Diario Chaco, al que le envió un escrito en su defensa.Cabe recordar que Buyatti fue noticia en agosto pasado. Fue cuando a través de sus redes sociales, la magistrada le había advertido al titular del Juzgado de Familia y Minoridad 2 de Ushuaia, Marco Mellien, que firme la autorización que le garantice a la chaqueña Carla Kirstein, víctima de violencia de género, su regreso a la provincia."Basta de tanta impunidad, no tienen vergüenza. Su Señoría que se ofendió conmigo porque le dije por qué no la atendió (a Carla). Si tiene lo que tiene que tener no sea tan cagón y firme la autoridad para que venga a Villa Ángela. Si no resuelve en esta semana le juro que me va a conocer en persona así que resuelva", había señalado la jueza.En un comunicado, los magistrados de la provincia sureña se solidarizaron con Mellien "en virtud de las graves e injustas descalificaciones públicas sufridas en los últimos días por parte de una jueza de Villa Ángela"."Observamos con suma preocupación la indebida intromisión de un magistrado extraño a la jurisdicción provincial en las tareas propias e inherentes a este ámbito a través de la prensa, lo que a su vez, implica una inaceptable invasión al poder soberano del Pueblo de esta Provincia, que ha delegado en su Poder Judicial la alta misión de dar solución a los conflictos sociales que aquí corresponde conocer, con la única excepción de la competencia federal que, evidentemente, no resulta aplicable al caso tratado", manifestaron durante el escrito.