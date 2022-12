Rogel: “Volveremos a ser gobierno en Federación”

El candidato a gobernador radical en Juntos por Entre Ríos, Fabián Rogel, realizó una recorrida junto a la diputada Sara Foletto, en los departamentos Feliciano y Federal. “Volveremos a ser gobierno”, sustuvo.“Aquí, con todos los sectores de la vida radical, hemos culminado con un brindis. Fue un brindis junto a todos los amigos de la ciudad que tienen ganas de volver a ser gobierno. Quedó claro que nuestro candidato es el amigo Sergio Piana”, expresó luego de la jornada.Seguidamente, agregó: “Como hemos dicho muchas veces, no vamos a jugar la interna radical, sino que vamos a jugar para ser gobierno en la provincia de Entre Ríos, y vamos a jugar también para ser gobierno en la ciudad de Federación”.“La ciudad crece y tiene que avanzar, dijo Piana. No podemos estancarnos. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo celebramos y lo felicitamos. Pero queremos brotes nuevos; no se trata de pisotear a nadie. Sino de pensar un modelo productivo, una ciudad distinta y para las nuevas generaciones. Es una convocatoria a la que llamamos a todo el mundo porque somos todos necesarios”, dijo.Sobre la recorrida, comentó que “la culminamos saludando a todos los radicales que participan de Alternativa Radical y que querían dar por culminado este año con un brindis, que fue convocado por Mirta Alderete y en el cual estuvieron Andrés Pessolani, Pablo Talarico, Ariel Toller y Juan Spañoletti”.Al finalizar, señaló: “Deseamos un feliz año para todos los argentinos y, por supuesto, para todos los entrerrianos con la perspectiva de que en 2023 seremos gobierno en Entre Ríos y en Federación”.