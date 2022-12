Se mejorará un camino de 32 kilómetros entre la ruta 11 y Aranguren

Este miércoles por la mañana en el Salón de la Vicegobernación se realizó la rúbrica del convenio de cooperación mutua que permitirá llevar adelante el mejoramiento con suelo calcáreo y alcantarillado de un tramo de 32 kilómetros entre la Ruta Provincial N° 11 (en el kilómetro 100) y Aranguren, correspondiente a los Distritos Hinojal y Pajonal.



La vicegobernadora Laura Stratta participó de la reunión junto con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; el senador provincial Gastón Bagnat y representantes de la cooperativa, municipio y distritos.





"Los caminos son una prioridad para el gobierno provincial. El gobernador Gustavo Bordet realiza permanentemente gestiones ante el gobierno nacional para conseguir fondos que permitan reconstruir caminos rurales, ya que sabemos que son obras fundamentales para nuestros productores y para toda la comunidad", dijo la vicegobernadora Laura Stratta tras la firma del acuerdo.



Para Stratta "los convenios de cooperación que firma Vialidad Provincial con municipios, comunas y Juntas de Gobierno constituyen una herramienta muy importante para llevar adelante los trabajos de forma coordinada, priorizando los caminos productivos y de uso social", remarcó.

En este sentido, destacó "el trabajo de Vialidad y la decisión política del gobernador de respaldar esa forma de ejecutar obras de conservación que está dando buenos resultados en toda la provincia". Y agregó: "Se trata de obras necesarias para una provincia con una red caminera de 27.000 kilómetros y más de 7.000 cursos hídricos, lo que demanda también una fuerte inversión en obras como puentes y alcantarillas".



Y continuó: "Tenemos una provincia que produce y un gobierno provincial que invierte. Y creemos profundamente en la articulación de los sectores público y privado para generar desarrollo social y económico. También creemos en los consensos, en la articulación y en la sinergia, y por eso estamos en el territorio para conocer las necesidades de nuestras comunidades".



"Con esta obra estaremos dando respuesta a una demanda del sector productivo entrerriano que continúa en crecimiento. Creemos que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, que tiene que haber un pueblo con derechos y un Estado haga las cosas bien, y en ese sentido la transitabilidad es un derecho que debemos garantizar", dijo finalmente. Mejoramiento de caminos

Por su parte, la titular de Vialidad sostuvo que "Entre Ríos tiene 27 mil kilómetros de caminos, de los cuales solo 2 mil son asfaltados. Imagínese todo lo que tenemos para hacer en el territorio".



Benítez celebró la concreción del convenio donde se involucran todas las áreas de gobierno pero también el sector privado. "Estas formas de trabajar donde Vialidad aporta su personal, los equipos, el combustible y, especialmente, la broza para este camino, mientras que los privados todo lo que sea caños y transporte de ese material. Son 32 km de camino en una zona muy productiva, por lo tanto había que darle una solución. Y la solución llegó de esta mano, cuando nos vienen a reclamar también ver cómo entre todos nos sentamos en una mesa y ver cómo podemos seguir adelante", aseveró.



Luego, Gonzalo Salgado, de la Cooperativa Aranguren (Coopar) manifestó: "Este camino une la localidad de Aranguren con la RP 11 Km 100 que va hasta Victoria, que tiene una continuación a Rosario. La Coopar tiene muchos asociados sobre ese camino y le interesa que se mejore y ha ofrecido su soporte administrativo para la concreción de esta obra". Y agregó: "La parte privada colabora con la parte pública en el hecho de controlar, de colaborar, de mirar lo que se está haciendo. Han habido proyectos similares muy exitosos en la provincia, así que confiamos en que este convenio va a funcionar bien".



A su turno, el presidente Junta de Gobierno Hinojal, Héctor Rodríguez, expresó: "Hace cuatro meses que estamos trabajando con la gente de Vialidad, ya hemos puesto más de 60 tubos de alcantarilla en más de 10 km ya casi listos para la colocación de la broza", dijo tras manifestar su beneplácito con el proyecto.



En tanto, el presidente de Junta de Gobierno de Pajonal, José Rubattino consideró que "esta forma de trabajo público-privada es la única forma de colaborar entre todos para tratar de hacer las obras, porque este es un proyecto que tiene muchos años y con el tiempo se fue dejando por los diversos cambios de gobierno. Es una zona muy agrícola ganadera y es un camino que nos estaba haciendo falta", señaló.



Por último, el coordinador de Cooperativa Eléctricas de la Secretaría de Energía, Martin Campagnoni, manifestó: "En este caso particular es una demanda específica de los productores que trajo aparejado una tarea de relevamiento en la zona y a partir de ahí se detectaron demandas de distintos productores que también estaban necesitando la repotenciación de servicios eléctricos que son monofásicos, que actualmente se utilizan únicamente para lo que es la parte de viviendas, algún taller menor y suministro de agua para ganado. En este caso como los productores están buscando intensificar su producción necesitan de suministro trifásicos y a partir de ahí, surge la necesidad en la obra pública", detalló. Presencias

Participaron del encuentro, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; el senador Provincial Gastón Bagnat; el presidente Junta de Gobierno Hinojal, Héctor Rodríguez; el presidente de Junta de Gobierno de Pajonal, José Rubattino; y el representante de Cooperativa Aranguren (Coopar) Gonzalo Salgado. También estuvieron presentes la secretaria de Gobierno Municipal de Aranguren, Olga Ramirez; el secretario de Producción Municipal de Aranguren, Rubén Sola; el coordinador de Cooperativas Eléctricas de la Secretaría de Energía, Martin Campagnoni y el director de Desarrollo Gasífero de la Secretaría de Energía, Juan Dolder. Detalles de la obra

Generalidades: El proyecto contempla el mejorado con suelo calcáreo del camino cuya extensión es de 32 Km comprendido entre R.P. N° 11 Km 100 y Aranguren debido a que el tramo posee varios sectores de vertientes y el suelo no posee la suficiente capacidad portante.

El propósito es mejorar el estado actual de los tramos descriptos, para asegurar la transitabilidad de los mismos-

El mejorado de este tramo asegurará la transitabilidad a pobladores de la zona, como así también dar solución a la salida de la producción en todo momento y el normal escurrimiento del agua.

Tareas A Ejecutar: la construcción de cunetas de desagües, alteo, conformación de terraplén y distribución de suelo calcáreo será serán ejecutados por zonal xvi victoria. La provisión, carga, transporte y descarga de suelo calcáreo se ejecutará por concurso de precio y solicitud de cotización.-

Plazo De Ejecución: 60 (Sesenta) días

Presupuesto: $ 66.180.595,20