Acosta cerró el año con un brindis y arengó a “ganar las elecciones en Paraná"

La pre candidata dirigió unas palabras a su militancia, donde destacó que a las elecciones “las vamos a ganar” y agregó: "No hay más oportunidades, es el año que viene el último tren que pasa para la Argentina; por nosotros, por los nuestros, por nuestros hijos y nietos. Demos todo lo que tenemos para ganar esta elección".En ese sentido manifestó: "Siempre digo que la grieta no es política sino moral, y en Paraná también lo es y no sólo con el kirchnerismo del intendente Bahl" haciendo alusión a “la defensa que hizo sobre la condena a la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”, destacaron."Los valores no se compran. No da lo mismo que ganemos o perdamos. Plazas podemos hacer todos, tapar baches también, pero sumarse desde el municipio a luchar contra el narcotráfico es una decisión política, y no vamos a mirar para el costado ni ser obsecuentes, ni con propios ni con ajenos" dijo.