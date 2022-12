Para homenajear a la Selección, definen si el martes habrá asueto

Finalmente, este lunes será un día laborable. Al calor del entusiasmo por el triunfo argentino en el mundial de fútbol, en el Gobierno se evaluó determinar asueto laboral para este lunes, una iniciativa que luego fue desechada, indica Ámbito. “No tiene sentido (hacer el asueto) porque la selección llega al país en horas de la noche” precisó una alta fuente del Gobierno.



En medios oficiales evalúan cómo realizar el festejo popular para recibir a la selección. Por supuesto, contemplan abrir las puertas de la Casa Rosada como así también realizar un acto en Capital Federal, en la avenida 9 de Julio. De todas maneras, es el equipo campeón el que definirá cómo recibirá el reconocimiento de la gente.



En las primeras horas, tras la conquista del trofeo, en medios oficiales se pensó en decretar un asueto laboral (excluyendo a los sistemas bancario e impositivo) para sumar a los empleados públicos a los festejos. Sin embargo, la propuesta luego fue desechada porque no tendría sentido hacerlo contemplando que la selección arribará al país sobre la noche de este lunes. En consecuencia, ahora se evalúa la posibilidad de definir el asueto para el martes. Debe tenerse en cuenta que, además, el viernes próximo no será laborable para la administración pública.



El presidente, Alberto Fernández, no quiere estar ausente de la alegría popular por el triunfo de la selección. Apenas conocido el logro de equipo nacional, el primer mandatario se trasladó a la Casa Rosada.



Alberto Fernández fue uno de los primeros en saludar a la Selección argentina y a Lionel Messi por la victoria como campeones del Mundial de Qatar 2022. "Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro", escribió en redes sociales. Además, no se descarta que pueda grabar un mensaje a la selección compartiendo la alegría del pueblo por el triunfo que se obtuvo tras 36 años.



Ámbito.com.