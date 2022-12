Argentina campeón del mundo: dispondrían asueto para este lunes

El gobierno nacional evalúa disponer asueto laboral, excluyendo bancos y el sistema tributario, para este lunes 19 con motivo del triunfo argentinos en el campeonato mundial de fútbol.El presidente, Alberto Fernández, no quiere estar ausente de la alegría popular por el triunfo de la selección. Apenas conocido el logro de equipo nacional, en el Gobierno se analizó que el primer mandatario se traslade a la Casa Rosada y no se descarta que, junto con varios ministros del Gabinete Nacional, participe del acto que se realizará en el Centro Cultural Kirchner donde tendrá lugar un festejo.Alberto Fernández fue uno de los primeros en saludar a la Selección argentina y a Lionel Messi por la victoria como campeones del Mundial de Qatar 2022. "Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro", escribió en redes sociales. Además, no se descarta que pueda grabar un mensaje a la selección compartiendo la alegría del pueblo por el triunfo que se obtuvo tras 36 años.Para acompañar, el grupo La Mosca Tse Tse, dueños del éxito viral que los argentinos adoptaron para acompañar a la Selección, se subirá al escenario a las 18 para darle color a esta jornada histórica.La canción "Muchachos", con la versión de La Mosca y la letra de su autor Fernando Romero, es la más escuchada en Spotify Argentina, según informó la empresa de origen sueco.Los buenos resultados del equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni colaboraron en el crecimiento dentro de la plataforma de streaming, que comenzó con 68.000 para el partido con México y en la actualidad está en poco más de 3.9 millones de reproducciones (Con información de Ámbito)