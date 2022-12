Transferencias a las provincias crecieron en los 11 primeros meses del año

Las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y la ciudad de Buenos Aires vienen mostrando en 2022 un crecimiento porcentual mayor al de la recaudación, debido al mejor desempeño de los recursos coparticipables.



En el acumulado de los primeros 11 meses de 2022, las transferencias a las 24 jurisdicciones ascendieron a 5 billones 767.974 millones de pesos. con un aumento interanual del 82,1%, mientras que la recaudación nacional en el mismo lapso fue de 17 billones 675.007 millones de pesos, con un incremento del 79,9%.



El análisis de la evolución de las transferencias y la recaudación deja en evidencia comportamientos disímiles entre sus componentes, ya que sus destinos nos son uniformes: algunos no se coparticipan (retenciones, Seguridad Social), otros lo hacen, pero en porcentajes diferentes al régimen de la ley 23.548 (monotributo, Bienes Personales) y, además, no todas las transferencias se distribuyen de la misma manera entre las provincias y CABA.



"Uno de los principales factores de la mejora de las transferencias por sobre la recaudación fueron los derechos de exportación, que más allá de que en septiembre tuvieron un incremento altísimo, entre enero y noviembre mostraron una caída en términos reales", destacó en declaraciones a Télam el director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro.



Precisamente, la implementación del Programa de Incremento Exportador o "dólar soja" convirtió a septiembre en un mes atípico al invertir los términos de la ecuación, ya que la recaudación tuvo un aumento interanual del 117,9% exactamente treinta puntos porcentuales más que las transferencias a las provincias.



Sin embargo, esa performance no evitó que en 11 meses los derechos de exportación tuvieran un incremento del 62,6%, 17,3 puntos porcentuales menos que la recaudación total.



Con la nueva versión del denominado dólar soja, actualmente en vigencia, Pegoraro estimó que en diciembre podría darse una situación similar a la de septiembre y la recaudación vuelva a crecer más que las transferencias, aunque no cree que en esta ocasión "la brecha sea tan alta".



Las transferencias automáticas de recursos fiscales de la Nación a los 24 distritos tienen tres componentes, siendo el principal la Coparticipación Federal de Impuestos (cerca del 93% del total), las compensaciones por el Consenso Fiscal y, por último, una serie de leyes especiales con criterios de distribución diferentes al del régimen de Coparticipación (impuestos a los Bienes Personales, a los Combustibles Líquidos, monotributo, Régimen de Energía Eléctrica e IVA de la Seguridad Social).



Además del bajo desempeño de las retenciones, las provincias se vieron favorecidas en cuanto a las transferencias automáticas recibidas por "el crecimiento sostenido de Ganancias", uno de los dos pilares de los impuestos coparticipables junto al IVA, que a juicio de Pegoraro "también ayudó, si bien su comportamiento relativo no fue tan bueno" como el del otro gravamen.



Los números de la Secretaría de Hacienda y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) muestran que Ganancias tuvo entre enero y noviembre un incremento del 99% en relación con el mismo período del año anterior.



Para el titular de Politikon Chaco, esa mejora se consolidó "a partir de junio y julio, sobre todo en Ganancias de Sociedades", al punto que desde entonces se completaron seis meses consecutivos en los que Ganancias no sólo creció más que el IVA sino que también se ubicó por encima de la evolución de la recaudación general, con la excepción de septiembre por el impacto del Dólar Soja en los derechos de exportación.



De cara a 2023, Pegoraro dijo que el buen desempeño de este año deja una "alta base de comparación" y, por consiguiente, "quizás Ganancias crezca mucho menos".