Bordet destacó la importancia del federalismo y las autonomías provinciales

El gobernador Gustavo Bordet disertó sobre las "bases políticas del federalismo en Argentina". Invitado por la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) destacó la importancia de la perspectiva federal para construir consensos y la unidad nacional.El mandatario entrerriano destacó el "espacio de debate para aportar una mirada crítica que nos permita fortalecer las instituciones para que nuestro pueblo, tanto en la provincia de Entre Ríos como en la Argentina, encuentre un camino de diálogo y consenso que conduzca a la construcción de unidad nacional, que es lo que la inmensa mayoría quiere y tiene en sus convicciones", afirmó.Estos ámbitos "fortalecen y generan vínculos que hacen que vayamos hacía un país donde lo normal y habitual no sea vivir en enfrentamientos permanentes, sino que busquemos los consensos necesarios para lograr políticas públicas que vayan en beneficio de nuestra gente".En esa línea, el mandatario destacó la composición federal de la mesa nacional de ACEP, lo que permite "revalidar los planteos que siempre hemos hecho desde las provincias", así como también "generar ideas y fuerzas para consolidar un modelo federal, que desde las distintas gobernaciones venimos planteando al gobierno Nacional, que tienen que ver con la autonomía que constitucionalmente se le otorga a cada provincia"."Eso debe ser sostenido con la transferencia de recursos necesarios para poder desarrollar acciones que propendan al desarrollo autónomo y autárquico de cada provincia", puntualizó Bordet.Invitado por la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), el mandatario entrerriano destacó que "hay todo un proceso de construcción del federalismo en la historia argentina" al realizar un repaso histórico de la coparticipación y poner en valor la autonomía de las provincias.Recordó que "las provincias anteceden a la formación de la Nación". Detalló los sucesos históricos del siglo XIX que permitieron la organización republicana, representativa y federal de la Argentina, y cómo se dio la "puja distributiva de los ingresos", que configuró "una gran metrópoli que concentraba los recursos aduaneros y las provincias que, si bien aportaban las materias primas, quedaron postergadas"."Esto va a trascender en el tiempo y hasta llegar a nuestros días", advirtió, seguidamente, Bordet. "Cuando vemos y analizamos cómo se comporta el esquema de distribución de ingresos, es donde notamos una asimetría realmente muy grande", alertó y propuso: "Creo que hay que hacer un replanteo en general de cómo se van a distribuir en el futuro los ingresos".En esa línea, el mandatario analizó lo sucedido con la Ley de Coparticipación Federal aprobada en 1988. Explicó que "había establecido criterios igualitarios: 50 por ciento para Nación y 50 por ciento para las provincias". Sin embargo "esto se desvirtuó", señaló, e hizo foco en la "transferencia de reparticiones que estaban en la órbita nacional a las provincias sin los recursos correspondientes", que significó que "las provincias se tuvieron que hacer cargo con una consecuente pérdida de recursos".Frente a ello, Bordet destacó que "empezamos a corregirlo gracias a la fuerte unión de los gobernadores y de las gobernadoras en 2015 para reclamar el 15 por ciento que se había perdido después de muchas idas y vueltas"."Hay que avanzar hacia una nueva ley de coparticipación", propuso Bordet para "convertimos auténticamente en un país federal". Aunque, también sostuvo que ese debate "no pasa solamente por los recursos, pasa también por otras cuestiones", dijo y puso como ejemplo "los sistemas de participación y los calendarios electorales en cada jurisdicción". "Esto tiene que ver con la calidad institucional y democrática de nuestras provincias, con la identidad", agregó.En esa línea, el mandatario entrerriano se refirió al debate sobre "si las elecciones se desdoblan o se hacen concomitantes". Indicó que "ahí si se refleja la autonomía de cada provincia", y que la posibilidad de definir la fecha en la que cada una realiza sus elecciones "permite que el ciudadano vote a los candidatos para las gobernaciones e intendencias de acuerdo a las propuestas que tenga cada candidato o candidata".La jornada se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvo encabezada por el presidente de la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), Oscar Ensinck; la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina (KAS), Susanne Käss; la vicepresidenta 2º de ACEP, Mariana Baudino; el secretario General de ACEP, Daniel Cardozo ; y Mónica Bing, coordinadora de Proyectos de KAS.En tanto, el mandatario entrerriano estuvo acompañado por la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; y el secretario de gobierno de la municipalidad de Paraná y directorio de ACEP Entre Ríos, Santiago Halle.Ensinck, por su parte, recordó que "uno de los lemas de la Fundación Konrad Adenauer es más y mejor democracia, y que el gobernador (Bordet), más allá del federalismo, es un centro, un hilo político, en el diálogo y el consenso. Eso significa más y mejor democracia"."El gobernador lo dejó muy claro, y él es realmente una persona de ese diálogo y consenso, que es lo que los ciudadanos argentinos anhelamos par nuestra Nación", concluyó el presidente de ACEP.Por último, el secretario de gobierno de la municipalidad de Paraná y directorio de ACEP Entre Ríos, Santiago Halle, expresó: "Para nosotros, como filial de Entre Ríos, es un orgullo que la autoridad máxima de la provincia esté acá. Además de aportar su experiencia y su mirada, aporta lo que entendemos en Entre Ríos que se construye desde el federalismo de las provincias y la idea de consenso que por ahí en la diatriba, en la discusión nacional, no se ve. La idea de que no se puede concebir el consenso en las políticas públicas"."Creemos que es posible, y en las provincias es posible porque hay mucho más diálogo y sabemos que tenemos que llevar ese diálogo al espectro nacional para poder construir políticas públicas sostenibles en el tiempo", puntualizó Halle.