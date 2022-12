Manes apoyó a Galimberti: “No queremos a Entre Ríos gobernada desde BuenosAires”

Política Facundo Manes participó del Encuentro Provincial de Entre Ríos Cambia en Chajarí

"La Argentina que viene viene del interior a la Capital, de abajo hacia arriba y no queremos una Entre Ríos gobernada desde Buenos Aires, queremos una Entre Ríos gobernada desde Entre Ríos. Voy a ayudar en todo lo que pueda para que a Entre Ríos la gobierne un entrerriano", expresó Facundo Manes en Chajarí, donde este sábado participó del Encuentro Provincial de Entre Ríos Cambia.La actividad se desarrolló al mediodía en las instalaciones del Club Deportivo 1º de Mayo y allí, en la primera parte de su discurso, Manes afirmó: "Para mi es un honor estar acá apoyando al próximo gobernador de Entre Ríos, Pedro Galimberti", lo que arrancó el aplauso de los presentes."Lo que están haciendo ustedes es lo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional, y lo que hicimos el año pasado en la provincia de Buenos Aires", enfatizando que el cambio viene desde abajo hacia arriba y remarcando la centralidad que debe volver a tener la Unión Cívica Radical."Encaramos un sistema que no quiere que nada cambie, porque ese sistema se siente cómodo cuando la mayoría de los argentinos o entrerrianos la pasan mal. Eso se llama 'statu quo' y lo que me une a Darío y a Pedro, es que acá estamos para desafiar al sistema y al 'statu quo'. La Argentina que viene, viene del interior a la Capital, de abajo hacia arriba y no queremos una Entre Ríos gobernada desde Buenos Aires, queremos una Entre Ríos gobernada desde Entre Ríos. Voy a ayudar en todo lo que pueda para que a Entre Ríos la gobierne un entrerriano", afirmó Manes.El Diputado, aspirante a la presidencia de la Nación, remarcó: "Es nuestra hora, somos nosotros, si no somos nosotros ¿quiénes?, si no es ahora ¿cuándo?". Seguidamente, parafraseando al himno nacional, que dice al gran pueblo argentino salud, añadió: "Yo hoy acá, en Chajarí, con mis amigos Darío y Pedro digo al gran pueblo entrerriano salud, al gran pueblo entrerriano educación, al gran pueblo entrerriano trabajo, al gran pueblo entrerriano honestidad y progreso, al gran pueblo entrerriano Pedro Galimberti Gobernador", remató.Tras la intervención de Darío Schneider, antes del cierre de Manes, hizo uso de la palabra Pedro Galimberti, quien se refirió a la necesidad de buscar un nuevo Estado en Entre Ríos, en un camino de construcción que va "desde abajo hacia arriba"."Sabemos que luchamos con estructuras que son más grandes que nosotros, pero no podemos darnos por vencido", expresó el aspirante a la Gobernación entrerriana."El techo todavía está muy alto, tenemos mucho para crecer. Pero sobre toda las cosas ese techo está alto porque no hay establishment, no hay dirigencia tradicional, porque ese techo lo va a terminar poniendo la gente cuando el año que viene elija cuál es la alternativa que quiere para gobernar la provincia de Entre Ríos", puntualizó.En el Club 1º de Mayo hubo dirigentes de los 17 departamentos, entre ellos legisladores, intendentes y Concejales. Fue, además, un acto donde se exbibió a los referentes de los partidos partidos que son partes de Juntos por el Cambio: distintos sectores de la Unión Cívica Radical, el GEN, el PRO, la Coalición Cívica, el Socialismo, entre otros.Estuvieron presentes los Diputados Provinciales Gustavo Cusinato, Julián Maneiro y Lucía Varisco; el Senador Rubén Dal Molín; los ex Senadores Juan Carlos Arralde y Raymundo Kisser; la Viceintendenta de Ramírez, Flavia Pamberger; y los Intendentes Hernán Kisser Hernán Kisser (Hasenkamp), Carlos Lencina (Hernandarias); Rafael Cavagna (Nogoyá); Ramón Cornejo (Caseros), Genaro Udrizar (1º de Mayo) y Marcelo Borghesan (Chajarí), entre otros.