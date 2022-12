Facundo Manes participó del Encuentro Provincial de Entre Ríos Cambia en Chajarí

“Nosotros no podemos darnos por vencidos”

“Del interior a la capital”

Este sábado se realizó el Encuentro Provincial de Entre Ríos Cambia en Chajarí. La cita fue en el Club Deportivo 1º de Mayo y contó con la presencia del diputado provincial por Buenos Aires, Facundo Manes, quien aspira a llegar a la presidencia en 2023.En el encuentro estuvieron presentes Pedro Galimberti, diputado nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio; precandidato a gobernador por Entre Ríos Cambia, Darío Schneider, intendente de Crespo y representante del partido de cada departamento de la provincia.“Para mí es un honor poder estar con Facundo Manes, lo estuvimos esperando y sentir su apoyo es muy necesario para nosotros. Tener el acompañamiento de los funcionarios nacionales, que entienden que Entre Ríos necesita un cambio verdadero, es muy importante para la campaña”, expresó Darío Schneider en el inicio de su discurso.El intendente de Crespo, señaló que la provincia “necesita un cambio profundo en las estructuras que están envejecidas y que 20 años de gobiernos justicialistas no les importó cambiar nada. Nosotros sabemos que los entrerrianos no nos merecemos eso, que, por el esfuerzo de todos los días para salir adelante, merecemos otra cosa”.“Hay tantas cosas que se pueden hacer en la provincia y del presupuesto solo se invierten un 3%”, dijo. Seguidamente, agregó que “en nuestra ciudad un 20% se invierte en la localidad. En Chajarí también vemos el progreso y el trabajo que se está haciendo, vemos la decisión política de hacer las cosas de forma diferentes y eso nos llena de orgullo”.“Desde Cambiemos y el Radicalismo, tenemos mucho que aportar a la provincia, pero por eso necesitamos aportarlo a una persona que esté convencida, como nosotros y que piense que es necesario hacer cambios profundos. Creemos que la lista que encabeza Pedro Galimbetti, es la única opción del cambio verdadero, las demás son propuestas de continuidad”.En ese sentido, señaló que “la política no es un negocio, sirve para transformar y para cambiar la calidad de vida de nuestra gente, por eso militamos todos los días. Sentimos mucho dolor, pero es necesario repetir que venimos para ser el cambio de verdad, para transformar esta provincia, que es lo que todos los entrerrianos merecemos. Venimos a renovar las esperanzas de los ciudadanos”.“Queremos invitarlos a este año electoral, sabemos que será algo complejo, pero sabemos que se van a cumplir todos los sueños y expectativas que tenemos. Confió en ustedes, en el trabajo que hacen en cada una de las localidades y eso es lo que hay que hacer, porque la política es para trabajar con el vecino, con la familia y el ciudadano. La política es una herramienta de transformación”, expresó.Al finalizar su discurso, el intendente de Crespo señaló que “sabemos que la gente tiene la cabeza en otra cosa. Mañana, nos va a ir a bien, vamos a festejar, pero el lunes vamos a seguir teniendo los mimos problemas y por eso tenemos que seguir trabajando para transformar Entre Ríos y darles a las personas la esperanza de que una provincia distinta es posible”.Al tomar la palabra, Pedro Jorge Galimberti, candidato a Gobernador por Entre Ríos, agradeció a todos los presentes en el encuentro que se realizó en Chajarí. “Muchos vienen desde lejos y sabemos, los que transitamos la provincia, la infraestructura vial que tenemos”.También le agradeció a Facundo Manes por la visita y le aseguró que “en Entre Ríos hay gente dispuesta al cambio. Es el principal convencimiento que tenemos. No ha sido un año fácil para todos porque hay muchas personas que sufrieron el golpe de la economía, por creemos que el proceso de cambio se tiene que empezar a manifestar y estamos transitando ese camino y entendemos que hay que comenzar a buscar un nuevo estado en Entre Ríos y no tenemos dudas que eso es posible”.“No solo tenemos que ser una propuesta electoral fuerte para el año que viene, tenemos la necesidad que esa fuerza se transmita a esos ciudadanos. Hay que contarles que el relato del estado presente está llegando a su fin, porque evidentemente no hay posibilidades de una Argentina que mire al futuro, si los dirigentes no hacemos lo cambios necesarios, pero de la mano de la sociedad”, aseveró.El diputado provincial, sentenció que “aun en momentos difíciles no podemos perder las esperanzas, primero porque las tenemos, segundo porque muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de demostrar que una gestión de diversos estamentos del Estado puede tener visiones innovadoras. Gobernar es mucho más que administrar. Además de eso, los gobiernos tienen la obligación de tener visiones trasformadoras sobre sus comunidades”.“Por otro lado, hay que contarles que esto es un proceso, que ojalá fuera de manera rápida, pero a veces luchamos con estructuras muy grandes. Pero es necesario que sepan que nosotros no podemos darnos por vencidos”, apuntó.“Por el 2014 comenzamos una tarea en la ciudad, porque entendíamos que los gobiernos no advertían las necesidades de la sociedad. Por eso empezamos a juntarnos con amigos y buscar puntos en común de las miradas hacia la ciudad. Nos llamábamos Junto, cuando todavía no existía cambiamos y teníamos los colores de la diversidad y la pluralidad, para poder construir una Chajarí diferente. Desde ahí comenzamos a construir un camino que nos llevó al gobierno. Le pudimos transmitir a los vecinos, que el cambio poder ser a a través de buenas decisiones, pero por sobre todas las cosas del acompañamiento de las personas”, contó.“Hoy tenemos una visión, de que en esta provincia nos están acompañando. Estamos convencidos de que no tenemos techo y tenemos mucho para crecer, pero por sobre todas las cosas porque no hay nadie que nos diga donde estamos”, mencionó.A su turno, el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, hizo mención sobre sus convicciones políticas y destacó que “tengo un ADN radical y con Darío Schneider y Pedro Galiberti me siento muy identificado sobre su lucha en toda la provincia”. Además, destacó que el rol que tienen donde “se articula la visión para reconstruir Entre Ríos como propósito de vida”.“Estas cosas solo pueden crecer y estamos apoyando al próximo gobernador de Entre Ríos Pedro Galimberti, encaramos un sistema que no quiere que nada cambie y acá lo desafiamos y aseguramos que la provincia y el país que se vienen son desde el interior a la capital”.“No queremos una Entre Ríos gobernada desde Buenos Aires, queremos una Entre Ríos gobernada desde acá, con gente de su tierra”, sostuvo Manes al asegurar que “estamos ante una bisagra histórica, ahora seguimos construyendo la democracia y el mayor desafío es tratar de convertir la tristeza en esperanza y debemos encarar los desafíos del siglo XXI, queremos ser una mayoría intensa que vaya en busca del éxito y la prosperidad”.Manes señaló que el país está “involucionando y debemos involucrarnos para revertir esta situación”. Además, invitó a todos a “ser protagonistas del futuro para poder salir de esta decadencia que no da para más”.Asimismo, detalló que “Argentina tiene un potencial muy grande si logramos destrabar la grieta que nos empobrece y entristece. Una vez por todas hay que encargar el desarrollo al largo plazo, en el país ya tuvimos muchos veranitos económicos y luego volvimos atrás”. En este sentido, destacó que es fundamental hacer una inversión en ciencia, técnica, desarrollo y poner en relevancia el rol del docente.“Hay que invertir en el desarrollo humano y crear la revolución del conocimiento, pero eso se logra también con cohesión social, instituciones fuertes, independencias de los poderes del Estado, inserción inteligente en el mundo y liderazgo honestos, que den no que saquen” ·, amplió.“El interior de la Argentina se puso de pie y llegó nuestra hora, y al gran pueblo entrerriano salud, educación, trabajo, honestidad, progreso y futuro”, sostuvo.