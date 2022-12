La presidenta de Fundación BNA organizó un gran encuentro en Tecnópolis

En el evento, las niñas y niños fueron agasajados con divertidas sorpresas, shows musicales y regalos por parte de la Fundación Banco Nación y de su presidenta honoraria, Fabiola Yañez



Este viernes 16 de diciembre, por la tarde, la primera dama organizó el cierre de un año más de trabajo frente a la FBNA en el que reunió a más de 1000 niñas y niños de los más de 450 comedores que la institución asiste durante todo el año. El evento tuvo lugar en el parque temático Tecnópolis. Como presidenta honoraria de la Fundación BNA, Fabiola Yañez fue la impulsora de la propuesta que reunió a referentes y asistentes de la red de comedores que está acompañando alrededor del país desde 2020 con equipamiento para sus cocinas y capacitaciones educativas.



“Para mí este evento es uno de los momentos más felices del año, siempre esperamos este momento. Es como reencontrarme con mi familia, conozco a cada uno y ellos también me conocen. Es un momento muy lindo, la felicidad de los chicos no tiene nombre”, contó Yáñez.



En el marco de la actividad, los chicos y chicas disfrutaron de un entretenido paseo por los espacios lúdicos de Tecnópolis: Identidades, Mocap, Bichos, Tierra de Dinos, Fábrica y el Auditorio de Cultura, donde encontraron talleres de arte sobre Collage y Ensamblaje, Glitter y Maquillaje y Sellos y Serigrafías. Además, compartieron una merienda brindada por FBNA en las Islas Gastronómicas.



“El mensaje es que tienen que seguir soñando, que todo se puede. Trato de mostrarles otras posibilidades. A los chicos los incentivás a que puedan ponerse en su cabeza otros propósitos. Poder traerlos y que asistan al Laboratorio de Artes Electrónicas que llevamos adelante junto a Fundación Siemens en Tecnópolis, donde les podemos mostrar alternativas como la robótica y el hidrógeno verde, despierta una inquietud”, argumentó Fabiola Yáñez sobre la propuesta que invita a infancias de todo el país y a comunidades de pueblos originarios.



Luego llegó el momento de la sorpresa en la Nave de la Ciencia, un espacio dedicado a la promoción del conocimiento científico para infancias. Allí, un robot gigante divirtió a cada una y a cada uno de los presentes. Además, las chicas y chicos bailaron al ritmo de los shows de "El Sapo Pepe",“Los Cazurros” y “Anda Calabaza”, que deleitaron a sus oyentes con música en vivo.



“Los quiero mucho a todos. Me encanta verlos así, se lo merecen. Disfruten de esto”, expresó la primera dama tras entregar un regalo a cada invitada e invitado para celebrar la Navidad: mochilas con juguetes, alimentos navideños y elementos escolares.